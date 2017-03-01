Помощница Трампа с ногами залезла на диван в овальном кабинете

01.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Келлиэнн Конуэй тут же стала предметом обсуждения тысяч пользователей в социальных сетях. Многие назвали поведение помощницы Трампа неуважительным и развязным.

Президент США Дональд Трамп принимал в овальном кабинете лидеров афроамериканской студенческой общины. Во время встречи помощница руководителя страны Келлиэнн Конуэй прямо в обуви забралась на бежевый диван, чтобы сделать групповое фото, пишет Life.ru. Снимок Конуэй в фривольной позе попал в Интернет, где вызвал массу обсуждений. Многие пользователи посчитали поведение помощницы Дональда Трампа неуважительным и развязным.

Многие комментаторы тут же стали делать из фото сидящей на диване Конуэй мемы и коллажи.

Среди пользователей нашлись и те, кто не увидел в поведении помощницы ничего зазорного. Некоторые вспомнили, что мебель в Белом доме и не такое терпела.

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