Российская таможня пресекла аферу на 9 миллиардов рублей

Афера на девять миллиардов рублей: таможня пресекла канал нелегальной доставки в Россию предметов роскоши. Клиентами дельцов были весьма состоятельные люди. Но и они, как выяснилось, могли стать жертвами обмана.

Сверкают всеми гранями, переливаются в лучах софитов: украшения — каждое стоимостью в несколько миллионов рублей. Они должны были оказаться на прилавке, но попали в музей как самые дорогие улики в истории Федеральной таможенной службы России.

Обмануть таможню на девять миллиардов рублей прежде не удавалось никому. Вот и импортеры этих предметов роскоши не смогли. Колье из бриллиантов в 40 карат или кольца с сапфирами в белом золоте — суд посчитал, что все это в Россию ввезено незаконно. Штучный товар на самый взыскательный вкус.

"Мне даже сравнивать было не с чем — у меня не было образцов для сравнения, например, фотографии такого же кольца. Это реальные бриллианты хорошего качества, реальные изумруды — не зря же это так дорого стоит!" — говорит эксперт Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС России Светлана Марченко.

Аромат дорогих сигар и выдержанного коньяка, вход — только по приглашению. Неприметный шоу-рум в центре Москвы стал настоящей Меккой для ценителей роскоши. Респектабельные клиенты — все как на подбор из списка самых успешных. Где еще в одном месте им найти все, к чему питают слабость?

Шедевры именитых часовщиков из Швейцарии, средняя цена — 15 миллионов рублей. На их фоне кольца с сапфирами — это что-то на сдачу, всего-то за миллион. Без "платиновой" карты среди этих стеллажей делать нечего.

Но эти ценники — для клиентов. На таможне предъявляли поддельные документы, где реальная стоимость изделия занижалась порой в 40 раз.

"Женские сумки из кожи аллигатора, стоимость которых, согласно биркам, доходила до 735 тысяч рублей, ввозились в Россию как обычные сумки из натуральной кожи", — рассказывает заместитель начальника отдела организации административных расследований ФТС России Генрик Овсепян.

Схемы из 90-х вывели некое ООО "Грэйс" на миллиардные обороты. Были случаи, когда бриллианты в Россию вез обыкновенный челнок вообще без декларации. Экономия на таможенных платежах колоссальная — за 10 лет почти два с половиной миллиарда рублей. Теперь все изъятое великолепие поступит в собственность государства.

"Будут направлены в Гохран России и Росимущество для распоряжения в соответствии с законодательством. Кроме того, по делу о незаконном использовании чужого товарного знака судами принято решение об уничтожении товаров", — рассказал начальник отдела управления таможенных расследований и дознания ФТС России Сергей Галенков.

Уничтожат только ту часть украшений, которая манила фальшивым блеском: среди драгоценностей нашли и подделки — пускай высокого класса. Неприятный сюрприз для постоянных клиентов этой лавки роскоши.