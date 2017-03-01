Российские звёзды выбирают смокинг от EleanBoutique

Российский бренд авторской одежды из шерсти и шёлка EleanBoutique осенью 2016 года представил на российский рынок универсальный и элегантный костюм, состоящий из смокинга и брюк на выбор: ультрамодные кюлоты или классические брюки с лампасами и поясом - камербанд в стиле спорт-шик.

«Признаком высокого качества смокинга считается натуральный состав шерсти и шёлка, используемых для его пошива. К лучшим маркам костюмных тканей относится шерсть марок SUPER 140, 150, а также итальянский шёлк для отделки и китайский натуральный черный шёлк для подкладки – материалы, представленные в EleanBoutique в самом широком ассортименте», – рассказывает автор коллекции Елена Писарева.

Костюм по достоинству оценили уже и звезды российского шоубизнеса, и фэшн-блогеры. Так, актрисы российского театра и кино Ольга Кабо и Алика Смехова для своего музыкально-поэтического вечера, состоявшегося 23 февраля, выбирают костюмы со смокингом от EleanBoutique.

"Как приятно выходить на подмостки с единомышленниками! Сегодня состоялся наш с Алика Смехова музыкально-поэтический вечер в любимом Центре здоровья #verbamayr Поэзия Серебряного века, старинные русские романсы... Очень приятно, когда партнеры на сцене слушают, а, главное, слышат друг друга) Алика, спасибо за сотворчество! И отдельная благодарность @eleanboutique #eleanboutique за элегантные смокинги, в которых мы чувствовали себя Королевами! Вечер удался)" - поделилась отзывом Ольга Кабо на своей страничке в фейсбук и инстаграмм.

Семейный бизнес Eleanboutique, которым занимается основатель компании Елена Писарева совместно с дочерями Анастасией и Анной, специализируется на создании одежды спокойных, универсальных расцветок из высококачественных натуральных тканей.

Коллекция линию «Осень 2016» доступна для заказа на сайте компании, а также в социальных сетях Facebook и Instagram.Также в своих блогах в соцсетях Елена Писарева регулярно дает советы по вопросам моды и стиля и комментирует модные тренды сезона.

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