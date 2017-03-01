Россия и Китай заблокировали резолюцию Совбеза ООН о санкциях против Сирии

Постпреды России и Китая заблокировали в Совете Безопасности ООН резолюцию, которая предусматривала введение санкций в отношении руководства Сирии.

Совету Безопасности ООН не удалось принять резолюцию, согласно которой предлагалось применить санкции в отношении представителей Сирии, по мнению Запада, имеющих отношение к применению химического оружия против вооруженной сирийской оппозиции, сообщает РИА Новости.

Авторами проекта резолюции выступили два постоянных члена Совбеза — Франция и Великобритания, к которым позже присоединились США. Голосование в Совбезе ООН проходило сегодня, 28 февраля. За принятие документа высказались девять членов Совбеза. Против выступили Россия, Китай, имеющие право вето как его постоянные члены, и Боливия, три страны воздержались при голосовании (Казахстан, Египет, Эфиопия).

Накануне президент России Владимир Путин счел неуместным введение санкций в отношении сирийского руководства, так как «это не помогло бы переговорному процессу, а только мешало бы или подрывало бы доверие в ходе этого переговорного процесса». На прошлой неделе МИД России предупредил инициаторов резолюции о том, что Россия наложит вето на нее, так как еще даже не закончилось расследование фактов использования химоружия в Сирии.