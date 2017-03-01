РПЦ отнимает дом у ветерана Великой Отечественной Войны

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Первую попытку получить дом, как напоминает TJ, РПЦ предприняла еще в 2006 году, однако тогда по суду здание было передано государству, после чего живущие в люди приватизировали свои квартиры.

Церковь, тем не менее, продолжила попытки получить здание и, по словам внучки ветерана, Тамары Шимко, ее служители посоветовали ветерану «поставить палатку и жить в ней».

В дальнейшем местная епархия добилась наложения ареста на землю и расположенное на ней имущество, при этом не предложив альтернативы живущим там семьям. Единственным вариантом стало переселение ветерана в келью при храме под присмотр инокинь.

При этом сами жители были не против съехать из, как они заявляли, «халупы», но не имели такой возможности, так как городские власти также не предлагали вариантов. Епархия обосновывала свои действия тем, что «имущество было приобретено незаконно»: это утверждение основывалось на факте проживания в прежние годы в доме монахинь.

Тем не менее, 27 февраля в итоге суд отказал в иске епархии, посчитав, что одного факта проживания священнослужителей недостаточно для того, чтобы признать дом «имуществом религиозного назначения». Это решение, однако, представители РПЦ еще могут оспорить в вышестоящей инстанции.