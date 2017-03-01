РПЦ отнимает здание у НИИ Рыбного Хозяйства из-за нескольких кирпичей

Как рассказала «Новой газете» бывшая замдиректора ВНИРО Юлия Зайцева, здание института было построено в советские годы на месте уничтоженного Алексеевского женского монастыря, при этом «уцелел фундамент и остатки кирпичной кладки (одной из его церквей — ред.) на первом этаже».

Само же здание института в настоящий момент располагает уникальными аквариумами, а также разнообразным оборудованием, перенос которого практически невозможен. Институт, в частности, занимается проблемами воспроизводства рыбы: популяции русского осетра в Каспии и тихоокеанского лосося.

В конце 2016-начале 2017 годов РПЦ выиграла у Росимущества (ВНИРО находится в федеральной собственности) два иска с требованием передать ей построенное в советские годы здание, внешне никак не напоминающее церковь. При этом иски были основаны на экспертизе, описывавшей отдельные фрагменты стен, но не подкрепленной фотографиями.

Здание ВНИРО (слева) и Алексеевская церковь (справа)

Первые попытки Церкви получить здание относятся еще к 2004 году (тогда при отсутствии закона о церковной реституции они не увенчались успехом). Позднее патриархия восстановила Алексеевский монастырь, дав ему ставропигиальный статус, означающий прямое подчинение главе РПЦ. При этом монастырь возглавила руководительница юридической службы РПЦ Ксения Чернега. Она заявила, что «здание научного института будет разрушено. На его месте будет вновь построена церковь». Напомним, что Чернега является одним из идеологов возвращения РПЦ ее имущества и играет важную роль в скандале вокруг Исаакия.

В итоге в настоящий момент для ВНИРО остался единственный шанс оспорить решение двух предыдущих судебных инстанций, при этом в самой РПЦ ситуацию не комментируют, ссылаясь на пост.

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