RTB House, международная компания, представляющая инновационные технологии ретаргетинга

В RTB House разработан инновационный механизм рекомендаций, в котором используется метод глубокого обучения для определения связей в процессе принятия решений. Он может предугадывать чередование в показах наиболее привлекательных товаров с точки зрения пользователей, основываясь на их привычках, поведении и других данных. Между тем, в этом методе также используется математическая модель, действующая по принципу работы биологических нейронов в нашем головном мозге (сеть искусственных нейронов), которая делает возможным получать из массива Big Data наиболее полные данные, способные к интерпретированию компьютерами, описания потребительских предпочтений.

Бартоломей Романски (Bartlomiej Romanski), глава технологического офиса RTB House отмечает, что упомянутый когда-то в фантастической литературе концепт интеллекта, способного к прогнозированию, сейчас стал частью повседневной реальности. «Глубокое обучение помогает нам открыть «черный ящик» Big Data, увеличить количество предложений клиентам и расширить бизнес. Повышая вероятность корректного выбора товаров, мы можем сверхточно таргетировать наши персонализированные объявления, что в результате предоставит оптимизацию ROI для клиентов. Для нас это еще одна возможность в предоставлении клиентам бизнес-идеи, позволяющей повысить эффективность использования рекламного бюджета."

Процесс глубокого обучения потребляет огромное количество компьютерной мощности. Для его разработки и успешного внедрения требуется специальная компьютерная платформа, оптимизированная именно под данное приложение. RTB House превратила GPU NVIDIA (графический процессор) в ускоритель компьютерной модели глубокого обучения для тренировки алгоритмов и поддержки логического вывода.

Серж Лемонд (Serge Lemonde), директор бизнеса по стартапам глубокого обучения NVIDIA в регионах Европы, Африки, Ближнего Востока и Индии, поясняет: «Глубокое обучение – очень мощное направление Искусственного Интеллекта, так как позволяет программам обучаться на массиве данных. На сегодняшний день машины способны учиться скорости, точности и масштабу, что позволяет любой отрасли использовать силу Искусственного Интеллекта. RTB House играет ведущую роль в использовании этой технологии в онлайн-рекламе, обнаруживая все новые и новые бизнес-идеи на основе данных своих клиентов, чтобы предложить наиболее релевантный контент для потребителей".

RTB House является одной из немногих компаний в мире, разрабатывающей и внедряющей собственные технологии в размещении рекламы по RTB модели***. Компания осуществляет свою деятельность по всему миру, реализовывая одновременно более 1000 уникальных рекламных кампаний для ведущих брендов на 40 рынках, включая Европу, Латинскую Америку, Азию и Океанию, Ближний Восток и Африку.

RTB House является участником NVIDIA Inception Program, содействующей компаниям, которые представляют революционные решения в различных отраслях путем внедрения достижений в области Искусственного Интеллекта и научных данных. RTB House в третий раз осуществляет реализацию своей разработки на основе работы алгоритмов глубокого обучения. Несколько месяцев назад компания представила модель для оценки точности показателей конверсии и оценки стоимости конверсии.

Примечание:

*- deep learning - в настоящее время наиболее перспективная ветвь искусственного интеллекта, нацеленная на исследования

**- данные взяты из собственного исследования более чем ста рекламных кампаний клиентов RTB House

***- real-time bidding - аукцион в режиме реального времени

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