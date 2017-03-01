Руководство Абаканского мясокомбината обидело красноярца

01.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Мужчина обратился в госинспекцию труда Красноярска.

Проверка проводилась по месту нахождения юридического лица – в Хакасии.  Установлено, что в трудовом договоре, заключенном Абаканским мясокомбинатом с сотрудником, отсутствовали условия труда на рабочем месте. В отпуск красноярца своевременно не отправили, зарплату платили не вовремя, не начисляли и компенсацию за задержку. Кроме того, после увольнения с работником рассчитались с нарушением сроков.

Работодателю выдано предписание об устранении допущенных нарушений. В отношении виновных в допущенных нарушениях лиц возбуждено административное производство, сообщили в госинспекции труда в Хакасии.

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