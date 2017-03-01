Сколько заработал «Платон» и куда пойдут деньги

Оператор «РТ-Инвест Транспортные Системы» опубликовал отчет о работе системы «Платон». Всего в Дорожный фонд России с ноября прошлого года было собрано 20,65 млрд рублей.

С помощью системы «Платон» с ноября прошлого года с большегрузов было собрано 20,65 млрд рублей. По состоянию на февраль 2017 года к системе подключено 273,82 тыс. компаний-перевозчиков, которые зарегистрировали 798,89 тыс. транспортных средств, сообщается на сайте «РТ-Инвест Транспортные Системы». В системе оформлено 11,7 млн маршрутных карт и выдано перевозчикам 597,3 тыс. бортовых устройств. 63% от фактического общего пробега по федеральным трассам России приходится на «12-тонники» логистических компаний.

Из-за действующего тарифа «Платона» издержки перевозчиков грузов еврофурами выросли в среднем на 4%, рассказал в интервью «За рулем» Дмитрий Воеводин, начальник отдела логистических операций DPD в России. В настоящее время оплата за проезд по федеральным трассам грузовиков массой свыше 12 т, например, из Москвы до Новосибирска, составляет чуть больше 6 тысяч рублей за один рейс. Наш собеседник полагает, что в текущей экономической ситуации повышение тарифа не совсем оправданно, и это обязательно отразится на стоимости перевозки. Разумно было бы заморозить тарифы на ближайшие несколько лет, предусмотрев их прогнозируемый рост, что снизило бы нагрузку на бизнес. «На первом этапе введения системы поступало мало официальной информации, это нагнетало обстановку. Поздняя выдача транспондеров привела к большим очередям и возникновению слухов. Впоследствии все острые проблемы были сняты. Все же благодаря системе „Платон“ сделаны первые значимые шаги: например, произведен капитальный ремонт мостов и переправ. По разным данным, в ближайшие годы отремонтируют более 25 мостов и переправ, а 7 мостов построят заново».

При существующем тарифе в 1,53 руб./км себестоимость грузоперевозок у крупных транспортных компаний возросла на 4–6%, а у небольших игроков ее рост составил более 10%, что привело к повышению стоимости некоторых категорий товаров на 1–2 процентных пункта, дополняет Игорь Алексашов, руководитель транспортной службы логистической компании «ПЭК». Если же тариф увеличат до 3,06 руб./км, как обещают, себестоимость перевозки у крупных игроков снова повысится на 4–6% и стоимость товаров снова вырастет.

Система «Платон» начала работать с 15 ноября 2015 года. Тариф в 1,53 руб./км считается льготным и должен был действовать в переходный период, позднее его планировали поднять, но решение вопроса несколько раз откладывали, однако 15 апреля этого года он все-таки будет увеличен до 3,06 рубля.

Планируется создать Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений, который будет следить за перевозчиками, уклоняющимся от уплаты сборов в дорожный фонд страны, и выписывать им штрафы.