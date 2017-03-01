Срок ультиматума для Украины истёк: что будет, если Киев не снимет блокаду Донбасса?

Для Украины настал час икс. Как в сказке, ровно в полночь должны начаться превращения, и если Киев не снимет блокаду народных республик, то украинские предприятия перейдут под их управление. О том, что намерения у Донецка и Луганска очень серьезные, говорят и многотысячные митинги, прошедшие накануне. Люди вышли на улицу для того, чтобы осудить политику Киева и заявить о более тесной интеграции с Россией. А из самой украинской столицы на границу с народными республиками приехали штурмовые отряды.

Прорвать блокаду пытались одновременно в городе Бахмут и на станции Кривой Торец. Если атаку в Бахмуте радикалы отбили сразу, то в Торце штурм закончился вооруженным противостоянием. Участники блокады после столкновения сняли видео. По их словам, укрепление атаковали неизвестные, которых было порядка пятидесяти. На некоторое время заняли редут, пытались захватить тепловоз с углем. Радикалы отбили атаку и вернули свои позиции. В результаты пострадали трое участников блокады. С ножевыми ранениями и переломами их госпитализировали.

По словам главы полиции Вячеслава Аброськина, на месте были задержаны 37 человек, чьи личности в настоящее время устанавливаются.

На станцию пришли и местные жители, в основном — пожилые люди. Просили снять блокаду. Радикалы развернули их с требованием к украинскому правительству разорвать любые экономические отношения с Донбассом. От этого, в результате, в первую очередь страдают рядовые украинцы, которым нечем отапливать дома.

"Пока правительство не поменяется полностью, никаких сдвигов в этой стране не будет, порядка никогда не будет", — уверены люди.

Сами радикалы назвали местных жителей "проплаченной массовкой". Они укрепили редут и продолжили осаждать пути. Сейчас полицейские выясняют, кто стоит за приказом прорвать блокаду.

Попытка штурма началась почти сразу после совещания премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с представителями металлургической промышленности. Обеспокоенность транспортной и экономической блокадой Донбасса выразил и сам политик, и бизнесмены. Но четкой программы действий никто не предложил. Инициативу в свои руки взял глава МВД Украины Арсен Аваков. Он призвал Антитеррористический центр вмешаться в ситуацию, а себя попросил наделить чрезвычайными полномочиями.

Ранее ДНР и ЛНР требовали разблокировать железную дорогу, чтобы поезда с углем могли свободно передвигаться. Иначе самопровозглашенные республики возьмут под внешнее управление украинские предприятия, которые находятся на их территории — несколько шахт и металлургический завод. Соответственно, прибыль от продажи сырья и товаров, а также налоги пойдут в казну не Киева, а Донецка и Луганска. А это — четверть ВВП Украины.

Срок ультиматума, который поставили Донецкая и Луганская народные республики, истек сегодня, 1 марта, в полночь. Тем временем, решения непростой ситуации киевские власти пока не нашли.