Умер известный режиссер Альберт Мкртчян

Режиссер умер сегодня, 28 февраля, в возрасте 81 года. Об этом заявили в пресс-службе Министерства культуры Армении.

«Министерство культуры Армении глубоко опечалено в связи с тем, что 28 февраля в возрасте 81 года скончался народный артист Республики Армения, кинорежиссёр Альберт Мкртчян», — говорится в сообщении.

Отмечается, что будет создана специальная комиссия, которая займётся организацией похорон.

Альберт Мкртчян, брат актёра Фрунзика Мкртчяна, родился 27 февраля 1937 года в городе Ленинакан. Окончил режиссёрский факультет Ереванского театрально-художественного института, снял более десяти фильмов.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







