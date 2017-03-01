В Абакане соцработник принесла старушке продуктов, а унесла 80 тысяч

84-летняя бабушка попалась на удочку мошенников. Пока липовая соцработница отвлекала старушку, второй участник преступного дуэта украл накопленные пенсионеркой деньги.

Накануне днём в квартиру к 84-летней абаканке постучалась неизвестная и представилась сотрудницей управления социальной поддержки населения. Гостья с порога назвала пенсионерку по имени и сообщила, что бабушке полагается надбавка к пенсии. Кроме того, липовый соцработник принесла с собой пакет с продуктами первой необходимости и вручила его "клиентке", после чего прошла с хозяйкой квартиры на кухню.

Вероятно, в этот момент в помещение зашёл ещё один человек. Он и похитил у пенсионерки 80 тысяч, пока вторая участница преступного дуэта отвлекала старушку. Полицейские разыскивают мошенников и просят жителей Абакана быть внимательнее, ведь часто они, сами того не осознавая, помогают преступникам. За пару недель до преступления злоумышленники приходят в дом, расспрашивают соседей о стариках, а потом используют эти данные при общении со своими жертвами.

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