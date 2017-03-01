В Красноярске перед визитом Путина ночью завозили чистый снег

Кроме того, в городе перед приездом лидера страны внезапно исчез и смог.

Очевидцы и блогеры рассказали в соцсетях о том, как Красноярск готовился к визиту президента страны. Накануне коммунальная техника вышла на улицы города, чтобы привести их в порядок, рабочие заварили все люки, а ночью грузовики завезли чистый снег на центральные улицы, пишет "Московский комсомолец".

По данным Newsru.сom, в городе, так же, как и перед Красноярским экономическим форумом, внезапно пропал смог, проводились работы по отмывке Октябрьского моста. А одна из кулинарий сменила рекламный слоган на фразу "Путин - наш президент".

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