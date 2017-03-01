В Волгограде скоро запустят новый вместительный и экологичный коллектор

Строители начали прокладывать вторую, резервную нить коллектора.

— Объект наиважнейший и наисложнейший, — отметил глава региона в ходе выездного совещания. — Сейчас мы строим много серьезных объектов, но строительство двух коллекторов мы производим впервые после того, как они были сделаны в конце 60-х — начале 70-х годов.

В настоящее время в Волгограде все сточные воды направляются на очистные сооружения острова Голодного по двум коллекторам. Они были проложены около 40 лет назад и уже исчерпали свой ресурс и запас прочности. С учетом развития инфраструктуры города пропускная способность коллекторов должна быть увеличена, а главное — отвечать требованиям экологической безопасности.

Новый коллектор обеспечит безаварийную работу систем водоотведения областного центра. Это откроет новые возможности для размещения объектов инфраструктуры в центральной и северной частях Волгограда. Отметим, что протяженность каждой напорной нити составляет 1630 метров.

При строительстве коллектора особое внимание уделяется охране окружающей среды: в работе учитываются особенности навигации, периоды нереста рыбы, ледостава и паводка на Волге.

По данным пресс-службы администрации Волгоградской области, работы на обоих берегах Волги уже завершены. Сейчас основной упор делается на строительство подводного дюкера протяженностью 1,2 тысячи метров. Сети укладываются в специальные траншеи на глубине до 15 метров, а затем присыпаются грунтом. Прокладка второй ветки коллектора займет менее 30 дней.

Новый инфраструктурный объект планируется сдать в эксплуатацию в этом году. Как сообщал «МК в Волгограде» ранее, 2017-й объявлен в России Годом экологии.

— То, что в этих непростых условиях строители выполняют работу качественно и в срок, говорит о высокой компетенции людей, которые здесь трудятся, — акцентировал губернатор Андрей Бочаров. — У нас нет сомнений, что объект будет сдан с надлежащим качеством. На ближайшие десятилетия мы обеспечим бесперебойную работу жизненно важных систем.

Напомним, реализация инфраструктурных проектов является одним из ключевых направлений долгосрочной стратегии развития региона, обозначенной Андреем Бочаровым в 2014 году. Запуск объекта в эксплуатацию даст Волгограду возможность для нового развития.