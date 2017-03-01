В Хакасии проходит конкурс на рыбопромысловые участки

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Хакасии завершился первый этап конкурса на рыбопромысловые участки.

Вчера в присутствии части претендентов были вскрыты конверты с заявками. На четыре лота на Саяно-Шушенском водохранилище и 15 - на Красноярском водохранилище поступило 87 заявок. Суммы конкурсных предложений оказались высокими – до 350 тысяч рублей за право пользования водными ресурсами. На участках заявитель имеет право вести промышленное рыболовство. Договор заключается на 20 лет, сообщили в минсельхозпроде Хакасии. Конкурсная комиссия проверит претендентов и поданные документы. Рассмотрение заявок состоится 28 марта.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







