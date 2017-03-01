В Хакасии проходит конкурс на рыбопромысловые участки

01.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Хакасии завершился первый этап конкурса на рыбопромысловые участки.

 

 Вчера в присутствии части претендентов были вскрыты конверты с заявками. На четыре лота на Саяно-Шушенском водохранилище и 15 - на Красноярском водохранилище  поступило 87 заявок.  Суммы конкурсных предложений оказались  высокими – до 350 тысяч рублей за право пользования водными ресурсами. На участках заявитель имеет право  вести промышленное рыболовство. Договор  заключается на  20 лет, сообщили в минсельхозпроде Хакасии.  Конкурсная комиссия проверит  претендентов  и поданные  документы.  Рассмотрение заявок состоится 28 марта. 

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