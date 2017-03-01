Владимир Путин: поддержка республик – это не выброшенные деньги, а просчитанные действия

Во вторник Владимир Путин в Бишкеке завершил свое мини-турне по трем азиатским республикам. Но прежде, чем покинуть Душанбе, он вместе с Эмомали Рахмоном позвонил еще одному соседу - президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. Путин выразил сожаление, что из-за напряжённого графика нынешней поездки в Центральную Азию не смог посетить Туркменистан, но пообещал приехать в Ашхабад «в обозримой перспективе». Путин и Рахмон так и говорили — по очереди передавая друг другу телефонную трубку.

Как рассказал потому пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сам разговор втроем получился «очень теплым». После чего президент России отправился в Киргизию.

Как только Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев уселись в кресла на двусторонней встрече, помощник главы Киргизии положил перед своим шефом несколько листков.

- Это мои шпаргалки, - пояснил Атамбаев, готовящийся через полгода покинуть президентский пост. - Вы знаете, у нас 19 ноября текущего года выборы нового президента страны. Я уже заранее начинаю подводить итоги и радуюсь тому, что мы вместе смогли все-таки вернуть отношения между Кыргызстаном и Россией в нормальное русло. Больше того, поднять их на уровень стратегического партнерства. На тот уровень, который и должен быть у стран, у которых общее прошлое и, я уверен, общее будущее, и на тот уровень, который и должен быть между братскими народами.

- Вы очень многое сделали для того, чтобы отношения между нашими странами поднимались поступательно и улучшались качественно — подтвердил Путин. - Киргизия остается для нас очень важным партнером.

Уже на встрече с участием делегаций Атамбаев поблагодарил за финансовую помощь России в «адаптации в ЕАЭС».

- Я уверен, что назло всем этим слухам и сплетням мы абсолютно правильно поступили, вступив в ЕАЭС, - заявил он. - До конца года с помощью братской России мы решим все вопросы.

- Становление государственности проходит непросто, мы рады стабилизации в Киргизии, - сказал Путин. - Знаем, как непросто шли наши переговоры по поводу присоединения к союзу, как эмоционально и жестко вы отстаивали интересы Киргизии.

Пресс-конференция по итогам переговоров получилась итоговой для всего турне. На вопрос о нынешних взаимоотношениях с Белоруссией и перспективах интеграции на постсоветском пространстве Путин прочитал целую лекцию о том, насколько это выгодно всем. Экономика Киргизии благодаря интеграции сразу получила рост больше, чем в 3 процента. В отношении Белоруссии российская экономическая поддержка России еще сильнее.

- Если вы посмотрите на цифры, которые предоставляет МВФ, то увидите очень впечатляющие цифры в скрытой и прямой поддержке белорусской экономике со стороны России, - заявил Путин. - Одних кредитов, выданных Белоруссии - свыше шести миллиардов долларов, рынок наш полностью открыт для белорусских товаров, идут беспошлинные поставки нефти на белорусские предприятия, а перерабатываемы ими нефтепродукты поставляются Белоруссией за границу с взиманием пошлины и зачислением ее в белорусский бюджет. Но мы об этом не жалеем, потому что, что называется в долгую и российская экономика получит от этого выгоды. Потому что это усиливает наш синергетический эффект и повышает нашу общую конкурентоспособность. Для нас это не выброшенные деньги, это все просчитанные действия, просчитанные шаги в расчете на будущий результат.

Экономические споры между Россией и Белоруссией, по его мнению, дело временное.

- Споры всегда есть, я уверен, что мы найдем выход из любых, казалось бы, даже очень трудных ситуаций, - сказал президент. - Каждая сторона отстаивает свои интересы. У нас с белорусскими друзьями идут поиски решений этих спорных вопросов.

Киргизских журналистов очень интересовало: будет ли расширяться российское военное присутствие в стране и что будет с российской военной базой.

- База появилась здесь по просьбе руководства Киргизии. Если Киргизия посчитает, что российская база на ее территории больше не нужна, мы в этот же день уйдем, - успокоил всех Путин. - Нам нет никакой необходимости здесь размещать воинский контингент.