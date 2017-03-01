Вторую мировую войну спровоцировали паразиты из Великобритании!

После взятия Берлина в 45-м, когда стало ясно, что войне конец, планета, оказывается, висела на волоске от Третьей мировой. Ее подстрекателем (как и в случае со Второй мировой) была... Великобритания.

Черчилль в 1941-м: все думали, что он целился в Гитлера, но истинной целью был Советский Союз

Так считает профессор Дипломатической академии МИД России, академик Академии военных наук Игорь Панарин.



- Как ученый я не привык быть голословным, - аргументирует Игорь Николаевич. - Напомню, что в октябре 1998 года сначала в английской, потом и в мировой печати были опубликованы первые сообщения о военных планах Черчилля в отношении Советского Союза, разработанных весной 1945 года. Основой для этих сообщений стали документы Государственного архива Великобритании.



Недавно Институт всеобщей истории РАН получил ксерокопии этих документов, что дает возможность ознакомиться с ними более подробно. Ключевым в них является датированный 22 мая 1945 года план операции «Немыслимое», подготовленный объединенным штабом планирования военного кабинета. В плане дана оценка обстановки, сформулированы цели операции, определены привлекаемые силы, направления ударов войск западных союзников и их вероятные результаты. В приложениях к плану содержатся сведения о дислокации войск Советской Армии (в английских документах, как правило, употребляется термин «русская армия») и западных союзников, а также картографический материал. Учитывая сложность подготовки, характер и объем самих документов, есть все основания предполагать, что задание премьер-министр дал планировщикам в апреле 1945 года.



После провала операции «Валькирия» и попыток заключения сепаратного мира с рейхсфюрером Гиммлером Уинстон Черчилль отдает секретный приказ о подготовке плана нападения на СССР. Уже 22 мая такой план был готов.



- Но ведь не прошло и двух недель после капитуляции Германии, Вторая мировая война продолжалась, милитаристская Япония еще не была побеждена. С трудом верится, что кто-то мог строить планы Третьей мировой...



- К сожалению, не все поддается логике, не только обывательской, но даже политиков и историков. И тем не менее. Удар должна была нанести полумиллионная группировка англо-американских войск через Северную Германию. Вместе с ними должна была действовать 100-тысячная немецкая армия, сформированная из остатков гитлеровского вермахта по приказу Черчилля. В гитлеровской военной форме, с гитлеровским оружием, под командованием все тех же офицеров. Третья мировая должна была начаться 1 июля 1945 года переходом в решительное наступление 47 западных дивизий.



- И что же этому помешало?



- То, что Сталин заранее от советской разведки узнал о коварном плане бывших союзников. 29 июня 1945 года советские войска в Германии неожиданно передислоцировались, заняв более выгодные позиции. И советский лидер одновременно организовал проведение специальной информационно-пропагандистской операции, в ходе которой весь мир узнал о немецкой армии Черчилля. Тот был вынужден ее расформировать. План военной агрессии против СССР провалился. Но показательно само намерение.



- Доводилось слышать, что еще до завершения вой-ны, когда исход ее стал очевиден, Англия разработала секретный пропагандистский план, согласно которому именно она должна быть названа победителем...



- Да, это была самая главная цель информационной войны. Обратимся к утвержденному в Квебеке и тщательно скрывавшемуся от СССР сверхсекретному плану «Рэнкин». Оказывается, прославленная операция «Оверлорд» - высадка на севере Франции 6 июня 1944 года союзнических войск - была согласована британской МИ-6 и Управлением стратегических сил США с германским генералитетом в рамках операции «Валькирия». Основой стал заговор против Гитлера, который организовывали руководитель УСС Донован и глава МИ-6 Мензис, используя контакты в немецких армейских кругах через агента влияния адмирала Канариса. По мнению центров управления Британской империи (Комитет 300, «Круглый стол» и т.д.), Гитлер уже выполнил все поставленные перед ним задачи и мешал реализации планов по установлению послевоенного устройства мира и максимального ослабления СССР. Канарис, будучи сторонником идей Британской империи, обеспечивал контакты германского генералитета с МИ-6. Ключевой же и продвигаемой британской разведкой внутри вермахта фигурой был Роммель, который должен был заменить Гитлера и продолжить войну на востоке в союзе с вооруженными формированиями польского эмигрантского правительства в Лондоне.



Если говорить о высадке союзников в Нормандии, то обратите внимание, кто командовал немецкими войсками в зоне высадки - генерал-фельдмаршал Роммель, активнейший участник заговора против Гитлера, будущий германский Наполеон (по замыслу МИ-6). На основе вышеизложенных фактов можно высказать гипотезу о том, что «День Д» является одной из крупнейших дезинформационных операций XX века. «День Д» - это очередной Мюнхенский сговор (напомню, что среди прочих сговоров - спасение британских войск под Дюнкерном и обещание, данное Гитлеру 10 мая 1941 года, не открывать Второй фронт в случае его нападения на СССР 22 июня 1941 года).

Черчилль, Трумэн и Сталин на Потсдамской конференции в июле 1945-го. По плану операции «Немыслимое» бывшие союзники могли стать врагами

- То есть дезинформация... На кого она была направлена?



- Главным объектом был, конечно, СССР. Но касалась она всего мира. Скорее всего, высадка союзников в Нормандии 6 июня 1944 года была тщательно подготовленной тайной операцией по имитации вторжения (сговор режиссера Черчилля с генерал-фельд-маршалом Роммелем по каналам спецслужб).



- Недавно вы высказали уж совсем «крамольную» для обывателей мысль о том, что к началу Второй мировой войны Германию также подстрекали Великобритания и США...



- В чем же ее крамола? Свои слова могу подтвердить фактами. К 1933 году под контролем американо-британского финансового капитала оказались ключевые отрасли германской промышленности и крупные банки. Одновременно шло финансирование нацистской партии и лично Гитлера, которого готовили для нападения на СССР.



С осени 1929 года, после спровоцированного Банком Англии и Федеральной резервной системой (ФРС) краха Американской фондовой биржи, начинает осуществляться третий этап стратегии финансовых кругов Британской империи. ФРС и банкирский дом Моргана принимают решение прекратить кредитование Германии, инспирировав банковский кризис и экономическую депрессию в Европе. В сентябре 1931 года Британская империя отказалась от золотого стандарта, сознательно разрушив международную систему платежей и полностью перекрыв финансовый кислород Веймарской республике. НСДАП же занимает второе место в Рейхстаге, после чего активизируется ее финансирование из-за рубежа. Основным связующим звеном между крупнейшими немецкими промышленниками и зарубежными финансистами становится Шахт, президент Рейхсбанка. 4 января 1932 года состоялась встреча руководителя Банка Англии Нормана с Гитлером, на которой было заключено тайное соглашение о финансировании НСДАП. На этой встрече присутствовали также и американские политики братья Даллесы. Таким образом, еще в 1932 году братья Даллесы активно участвовали в реализации глобальных планов Британской империи. А через несколько месяцев политическая элита Германии окончательно решила вопрос о передаче власти нацистам, и 30 января 1933 года Гитлер становится рейхсканцлером. Начинается реализация четвертого этапа стратегии.



Отношение англо-американских правящих кругов к новому правительству стало крайне благожелательным. Когда Гитлер отказался платить репарации, что, естественно, поставило под вопрос выплату военных долгов, ни Британская империя, ни Франция не предъявили ему претензий по поводу платежей. Более того, после поездки Шахта в США в мае 1933 года и его встречи с президентом и крупнейшими банкирами с Уолл-стрит Америка выделила Германии новые кредиты на общую сумму 1 млрд долларов. А в июне во время поездки в Лондон и встречи с Норманом Шахт добивается предоставления английского займа в 2 млрд долларов, а также сокращения, а потом и прекращения платежей по старым займам. Таким образом, нацисты получили то, чего не могли добиться прежние правительства.



Летом 1934 года Британская империя заключила англо-германское трансфертное соглашение, ставшее одной из основ британской политики по отношению к Третьему рейху. К концу 30-х годов Германия становится основным торговым партнером Англии. Банк Шредера превращается в главного агента Германии в Великобритании, а в 1936 году его отделение в Нью-Йорке объединяется с домом Рокфеллеров для создания инвестиционного банка «Шредер, Рокфеллер и К$deg;».



С точки зрения информационной войны Великая депрессия представляла, на мой взгляд, стратегическую информационную операцию по сохранению мирового господства Британской империи путем организации мирового экономического кризиса и Второй мировой войны.



- В таком случае можно только порадоваться, что этих целей Британия не достигла.