Хиллари Клинтон использует ведьм против Трампа? MOUNT SHOW Выпуск №85

01.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Хиллари Клинтон использует ведьм против Трампа? MOUNT SHOW Выпуск №85

Сегодня в выпуске!
Американские ведьмы объединились против Трампа. Вице-президент США Майкл Пенс использовал флаг Никарагуа в сообщении, которое он разместил в поддержку Израиля. Барак Обама станет президентом Франции? Порошенко и его белочки. Картонный депутат Владимир Петров. Шойгу анонсировал появление в Подмосковье копии немецкого Рейхстага. Гусиные ручки для школьников Екатеринбурга. В январе в России впервые за 26 месяцев зафиксирован рост уровня жизни, сообщил Росстат и многое другое.

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 23 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
76, за 0,282