Хиллари Клинтон использует ведьм против Трампа? MOUNT SHOW Выпуск №85

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Американские ведьмы объединились против Трампа. Вице-президент США Майкл Пенс использовал флаг Никарагуа в сообщении, которое он разместил в поддержку Израиля. Барак Обама станет президентом Франции? Порошенко и его белочки. Картонный депутат Владимир Петров. Шойгу анонсировал появление в Подмосковье копии немецкого Рейхстага. Гусиные ручки для школьников Екатеринбурга. В январе в России впервые за 26 месяцев зафиксирован рост уровня жизни, сообщил Росстат и многое другое.