Яркие краски летников

В последние годы очень популярными стали цветники в контейнерах. Их преимущество в том, что контейнер можно поставить в любом месте — на крыльце, балконе, террасе, подвесить на стене или в арке, да в любом неудобье, где и грядку нельзя сделать.

Но для контейнерного цветника растения лучше сажать рассадой. В висячих вазонах выращивают цветы со свисающими побегами — ампельные, способные в небольшом объёме сформировать плотные нарядные шары или цветущие водопады. Это петуния, алиссум, калибрахоа, лобелия, диасция, бакопа, а также виола, пеларгония плющелистная, гипсофила ползучая… Конечно, с рассадой приходится повозиться, зато высаженные с бутонами в контейнеры, например, в начале июня, они цветут до морозов без передышки.

Для февральского посева цветов необязательно брать жирную, очень плодородную землю. В такой растения нежатся и долго не зацветают. Лучше взять землю для кактусов или самим составить из равных частей рассадного грунта и песка.

Очень мелкие семена, например, лобелии, лучше выращивать пучками. Для этого удобно пользоваться зубочисткой. Её макают в воду, затем в семена, и прилипшие зёрнышки переносят в грунт. При таком посеве не приходится мучиться с пикировкой. Лобелию и рассаживают кучками по пять — семь растений, а если при сплошном посеве её корни переплетутся, то рассаживать растение очень сложно.

До высадки на постоянное место кустики лобелии, сильно отросшие, можно постригать. Тогда они становятся ещё пушистее и цветут обильнее, а остриженные побеги можно поставить в воду, они быстро дадут корни. Также кучками сеют семена диасции, бакопы.

Петуния в контейнере смотрится гораздо эффектнее, чем на грядке, особенно если подобрать гармонирующие окраски. При выборе семян постарайтесь не ошибиться с сортом. Не стоит прельщаться красивыми названиями типа «цветочная лавина». Старайтесь приобретать пакетики, где изображён не один цветок, а всё растение. Гибридные петунии всегда дороже простых, зато простые обильнее и дольше цветут. Если на пакетике написано, что у петунии стебель прямостоячий, высотой 25 — 40 сантиметров, то, вероятно, он таким и будет, и каскада цветов вы не увидите.

Вообще, петунии достаточно просты в выращивании. Лучше растут и цветут, если их два-три раза за лето подкормить. Это делается одновременно с поливом. На случай, если семена петунии не взошли или взошли редко, можно купить уже цветущие кустики и, срезав веточки на черенки, рассадить их. В комнатных условиях петуния растёт гораздо быстрее, чем на улице.

Перед посадкой цветов в подвесные вазоны (кашпо) нужно обязательно позаботиться о том, чтобы земля в них не пересыхала очень быстро. Для этого существует гидрогель. Он при поливе собирает и удерживает влагу, а потом постепенно отдаёт её растениям. Можно также нарезать кусочками и уложить на дно вазона поролон.

Для создания клумб непрерывного цветения обычно используют долгоцветущие летники, например, виолу. Когда-то милые скромницы, нынешние анютины глазки способны покорить любого. Для посадки на «непрерывную клумбу» желательно иметь уже цветущую рассаду, поэтому виолу сеют довольно рано — в феврале — начале марта. Семена кладут редко, после всходов рассаду держат при температуре 17 — 20 градусов тепла, на солнечном подоконнике, не допуская её вытягивания. Уже в мае виолу можно высаживать в цветник, так как она — холодостойкое растение.

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