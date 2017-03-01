Житель Хакасии рискует стать уголовником за плевок в полицейского

01.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

34-летнего мужчину из посёлка Аскиз обвиняют в публичном оскорблении представителя власти.

14 января полицейский из дежурной части полиции посёлка Вершина  Теи прибыл по вызову в хирургическое отделение аскизской больницы. Там находился пьяный пациент с избитым лицом. Увидев человека в погонах, он стал выражаться в адрес полицейского грубой нецензурной бранью и плюнул в него. Из-за агрессивного поведения сельчанина доставили в дежурную часть полиции. В отношении него возбудили уголовное дело. Материалы с обвинительным заключением направили в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хакасии.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 11 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
75, за 0,269