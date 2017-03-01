Житель Хакасии рискует стать уголовником за плевок в полицейского

34-летнего мужчину из посёлка Аскиз обвиняют в публичном оскорблении представителя власти.

14 января полицейский из дежурной части полиции посёлка Вершина Теи прибыл по вызову в хирургическое отделение аскизской больницы. Там находился пьяный пациент с избитым лицом. Увидев человека в погонах, он стал выражаться в адрес полицейского грубой нецензурной бранью и плюнул в него. Из-за агрессивного поведения сельчанина доставили в дежурную часть полиции. В отношении него возбудили уголовное дело. Материалы с обвинительным заключением направили в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хакасии.

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