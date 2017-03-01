Жителям Хакасии окажут квалифицированную психологическую помощь

01.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В рамках социального проекта Общественного совета при МВД Хакасии психолог бесплатно окажет помощь в различных ситуациях.

Специалист поможет разобраться в случае возникновения сложностей в отношениях с родственниками, проблем в воспитании детей, конфликтов в семье и на работе, посттравматических переживаний, личных проблем, сообщили в пресс-службе МВД по РХ. Помощь оказывает Андрей Кедрин – психолог-консультант, сертифицированный специалист в обрасти гештальт-психологии, индивидуальной и групповой психотерапии. Приём ведётся по предварительной записи. Контактная информация: тел.: 8 902 468 8181, e-mail: kedrin@ya.ru.

 

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 5 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
72, за 0,258