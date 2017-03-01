Жителям Хакасии окажут квалифицированную психологическую помощь

В рамках социального проекта Общественного совета при МВД Хакасии психолог бесплатно окажет помощь в различных ситуациях.

Специалист поможет разобраться в случае возникновения сложностей в отношениях с родственниками, проблем в воспитании детей, конфликтов в семье и на работе, посттравматических переживаний, личных проблем, сообщили в пресс-службе МВД по РХ. Помощь оказывает Андрей Кедрин – психолог-консультант, сертифицированный специалист в обрасти гештальт-психологии, индивидуальной и групповой психотерапии. Приём ведётся по предварительной записи. Контактная информация: тел.: 8 902 468 8181, e-mail: kedrin@ya.ru.

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