Жителям Хакасии, желающим получить налоговые льготы, следует поторопиться

До 1 апреля налоговая служба принимает документы, подтверждающие основания для применения льгот на имущественные налоги.

По закону, налогоплательщик самостоятельно принимает решение использовать налоговую льготу или отказаться от нее. Воспользоваться таким правом могут пенсионеры, участники войны, инвалиды и другие категории граждан, получающие социальную поддержку. Физические лица должны до 1 апреля предоставить в налоговый орган заявление и подтверждающие документы, чтобы налог на имущество за 2016 год сотрудники ФНС посчитали с учётом льготы.

– Если в течение календарного года у налогоплательщика возникло право на льготу, она применяется с того месяца, когда возникло право на ее применение, – сообщили в УФНС по Хакасии. – Если было основание, но льготой не воспользовались, пересчитать налог можно не более чем за три года.

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