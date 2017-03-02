Брэд Питт возобновил общение со своей бывшей женой Дженнифер Энистон

Брэд Питт, который еще не завершил развод с Анджелиной Джоли, вспомнил о женщине, развод с которой давно закончил. Мы говорим о бывшей супруге актера Дженнифер Энистон, с которой Питт расстался в 2005 году после пяти лет брака и возобновил общение только сейчас.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Как сообщает Us Weekly, Питт и Энистон вновь начали общаться после того, как 11 февраля Брэд поздравил Джен с 48-м днем рождения. Инсайдеры журнала отмечают, что актер отыскал ее личный номер "через запутанную сеть контактов" и отправил ей смс-поздравление:

Они начинали общаться, как только он поздравил ее с днем рождения. Брэд сказал Джен, что во время развода с Анджелиной ему приходится нелегко, и они обменялись несколькими сообщениями, в которых вспомнили о прошлом.

Источники сообщили также, что нынешний супруг Энистон - Джастин Теру - не был против ее переписки с бывшим:

Джастин считает, что Брэд и Джен могут быть лишь приятелями. Он понимает, что Джен хочет выразить ему поддержку.

Джастин Теру и Дженнифер Энистон Анджелина Джоли и Брэд Питт