Брэд Питт возобновил общение со своей бывшей женой Дженнифер Энистон

02.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Брэд Питт возобновил общение со своей бывшей женой Дженнифер Энистон

Брэд Питт, который еще не завершил развод с Анджелиной Джоли, вспомнил о женщине, развод с которой давно закончил. Мы говорим о бывшей супруге актера Дженнифер Энистон, с которой Питт расстался в 2005 году после пяти лет брака и возобновил общение только сейчас.

Брэд Питт возобновил общение со своей бывшей женой Дженнифер ЭнистонБрэд Питт и Дженнифер Энистон

Как сообщает Us Weekly, Питт и Энистон вновь начали общаться после того, как 11 февраля Брэд поздравил Джен с 48-м днем рождения. Инсайдеры журнала отмечают, что актер отыскал ее личный номер "через запутанную сеть контактов" и отправил ей смс-поздравление:

Они начинали общаться, как только он поздравил ее с днем рождения. Брэд сказал Джен, что во время развода с Анджелиной ему приходится нелегко, и они обменялись несколькими сообщениями, в которых вспомнили о прошлом.

Источники сообщили также, что нынешний супруг Энистон - Джастин Теру - не был против ее переписки с бывшим:

Джастин считает, что Брэд и Джен могут быть лишь приятелями. Он понимает, что Джен хочет выразить ему поддержку.

Брэд Питт и Дженнифер ЭнистонДжастин Теру и Дженнифер ЭнистонБрэд Питт и Дженнифер ЭнистонАнджелина Джоли и Брэд Питт

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