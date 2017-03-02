Игорь Безлер о сценарии взятия Киева: «наступление обернется огромными потерями»

Военный деятель ДНР Игорь Безлер в открытом письме сделал прогноз по поводу развития ситуации в Донбассе. По его словам, ВСУ и армии ополченцев, выражаясь шахматной терминологией, находятся в цугцванге, где нет полезных или нейтральных ходов, а любое действие приведет к ухудшению позиции.

Безлер считает, что ВСУ образца 2017 года нельзя сравнивать с украинской армией 2014 года. Армия Украины не проиграла в первый год войны, поэтому теперь «учится воевать». По его мнению, руководство ВСУ постоянно «обкатывает» подразделения на линии фронта, осуществляют ротацию, отводят военнослужащих на полигоны. Что касается украинского офицерства, то значительная его часть была подготовлена в советское время, а «учить тогда умели».

Игорь Безлер оценивает численность ВСУ в Донбассе в 90 тысяч человек. При этом военнослужащие хорошо окопались, в связи с чем взломать существующую оборону будет очень непросто. В тылу находятся резервы (21 батальон), благодаря которым можно локализовать любой прорыв в течение короткого периода времени.

По его словам, даже если у ополчения каким-то образом появится авиация, то она не будет действовать. Несмотря на то, что «многое угроблено, ВСУ располагают одной из лучших систем ПВО на постсоветском пространстве». Она в состоянии защитить стратегические важные объекты и административные центры.

Безлер подчеркнул, что российских войск нет на территории Донбасса. При этом он сообщил, что те люди, которые хотят их присутствия в регионе, должны попытаться «объяснить папкам и мамкам солдат на Урале и в Сибири», за что погибли их сыновья. По его мнению, для разгрома ВСУ потребуются жизни около 30 тысяч военнослужащих. Вместе с тем сейчас никто не готов платить столь высокую цену. Точно такая же ситуация у ВСУ — их наступление тоже обернется огромными потерями.

В связи с этим экс-командир ополченцев считает, что военного решения у этого противостояния не существует. По его мнению, выиграть войну можно с помощью создания идеальных условий жизни в ЛНР и ДНР. При этом не стоит всерьез воспринимать слова тех, кто говорит о скором взятии «Киева или Лондона».

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