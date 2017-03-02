Кристина Асмус показала дочь Анастасию в день рождения мужа Гарика Харламова

Кристина Асмус и Гарик Харламов по меркам отечественного шоу-бизнеса настоящие секретные агенты. Их дочери Анастасии исполнилось уже три года, но пара до сих пор не опубликовала ни одной фотографии, на которой было бы видно лицо девочки. Сегодня в Instagram Кристины появилось редкое видео. На нем Гарик Харламов, который вчера отмечал свой 36-й день рождения, принимает от дочери трогательные поздравления.

С днем рождения тебя, красивый и умный, - говорит малышка. Идеальный муж и отец! Самый надежный и самый заботливый, - продолжает ряд комплиментов супруга именинника Кристина Асмус. Кристина Асмус и Гарик Харламов поженились в 2013 году, а 5 января 2014 года у них родилась дочь Настя. После этого супруги не раз говорили, что собираются сделать семью еще шире – родить по крайней мере еще одного ребенка и завести домашних животных. Пока им удалось осуществить только одну часть плана - вместе они завели двух собак. HELLO.RU предлагает посмотреть на семейный фотоальбом Кристины Асмус и Гарика Харламова. Кристина Асмус и Гарик Харламов с дочерью Настей

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







