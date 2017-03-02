Официально о игровой производительности процессоров AMD Ryzen 7

Вчера вечером компания AMD в рамках GDC 2017 провела мероприятие Capsaicin & Cream, в рамках которого, кроме прочего упоминалось и о производительности новых процессоров AMD Ryzen в играх. Наши коллеги из WCCFTech опубликовали ряд фотографий слайдов из официальной презентации AMD, на которых сравнивается производительность Ryzen 7 с процессорами Intel Core i7.

Первый слайд демонстрирует игровую производительность процессора Ryzen 7 1700X ($399), и сравнивает его с Core i7 6800K ($434). Как видно, представитель Intel в большинстве тестов пусть и не на много, но всё же опережает соперника. Все тесты проводились на максимальных настройках графики в разрешении 1440р (2560 х 1440 точек), а в качестве графического адаптера в обеих системах выступала GeForce GTX 1080. Так как фотография несколько не чёткая, ниже приведена таблица для сравнения.

Средняя частота кадров (кд/с, FPS) Средняя минимальная частота кадров (кд/с, FPS)Кроме процессора Ryzen 7 1700X демонстрировалась и производительность его "младшего брата" – процессора Ryzen 7 1700. Данный процессор, стоимостью $329 сравнивали с Core i7-7700K, который стоит на $10 больше. Здесь процессор Intel снова оказался впереди в большинстве тестов, правда, опять же разница не такая уж большая. Дополняли процессоры видеокарты GeForce GTX 1070, а тесты проводились также в разрешении 1440р при максимальных настройках.

Средняя частота кадров (кд/с, FPS) Средняя минимальная частота кадров (кд/с, FPS)Так как это слайды от самой AMD, то уже сейчас можно сказать, что как многие и ожидали, в играх процессоры AMD Ryzen 7 не показали чего-то выдающегося, однако они всё же способны соперничать с процессорами Intel Core i7. К тому же, нельзя забывать, что в других задачах новые процессоры AMD показывают весьма неплохие результаты.



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