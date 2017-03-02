Ростом вышли

По итогам прошлого года среднемесячная зарплата федеральных госслужащих (в министерствах и ведомствах) в стране увеличилась на четыре процента, составив 115,7 тысячи рублей. Об этом вчера сообщил Росстат в своей аналитической справке. Это примерно в три раза выше, чем среднемесячная начисленная зарплата по всей стране в ноябре 2016 года - 36 тысяч рублей (более свежих данных нет).

При этом, несмотря на снижение на 1,4 процента, наибольшую зарплату - 228,47 тысячи рублей - получали госслужащие в аппарате правительства. Среднемесячная зарплата чиновников в администрации президента России составила 218,65 тысячи рублей (рост на 0,7 процента), в Совете Федерации - 176,15 тысячи (рост на 1,3 процента), в Госдуме -154,85 тысячи рублей (увеличение на 13 процентов).

Самыми низкооплачиваемыми оказались чиновники Федерального агентства по делам национальностей, средняя зарплата которых составляла 53,87 тысячи рублей (снижение за год на 23,6 процента). Немногим выше среднемесячный доход в Федеральном агентстве по делам молодежи (58,78 тысячи рублей) и Федеральном агентстве по недропользованию (57,25 тысячи рублей).

Как подсчитало статистическое ведомство, численность работников, занятых на различных должностях гражданской службы в федеральных госорганах, на конец декабря 2016 года составила 38 тысяч человек. При этом штат работников был укомплектован на 85,6 процента, тогда как в 2015 году этот показатель был ниже - 84,7 процента.