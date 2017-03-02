Ученые назвали возраст, когда женщины одержимы интимом

В данной статье ученые поведали, как ведет себя женщина в том либо другом возрасте, а еще когда она особо одержима сексом. Женщины 27-45 лет относятся к категории «низкой фертильности», в результате чего у них увеличивается половое влечение. Мнение исследователей звучит так: чем старше представительница прекрасной половины становится, тем настойчивее и сильнее у неё проявляется влечение к сексу.

В данном возрасте дамы становятся не менее инициативными в отношениях с мужчинами. Ведь каждая женщина желает производить жизнеспособное потомство, поэтому у них начинается динамичная половая жизнь. Профессионалы связывают это со уменьшением репродуктивной способности. Как отмечают ученые, именно в это возрастной период у женщин появляются соблазнительные выдумки и они даже готовы к случайному сексу.

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