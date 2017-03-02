Упавший с крыши в Купчино юный паркурщик скончался в больнице

02.03.2017 Автор: Рубрика: Происшествия Отзывов нет »

Упавший с крыши в Купчино юный паркурщик скончался в больнице

11 летний мальчик, сорвавшийся с крыши дома на улице Белы Куна, скончался в больнице Раухфуса.

Следствие считает, что мальчик упал с крыши случайно. Имеются свидетели трагедии, это две школьницы, перед которыми мальчик «красовался» и забыл об осторожности. В какой-то момент школьник сорвался вниз.

Мальчика срочно госпитализировали в реанимацию, где за его жизнь боролись врачи, но спасти подростка не смогли. Известно, что погибший не состоял в группах смерти и не интересовался экстримом.

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