Упавший с крыши в Купчино юный паркурщик скончался в больнице
11 летний мальчик, сорвавшийся с крыши дома на улице Белы Куна, скончался в больнице Раухфуса.
Следствие считает, что мальчик упал с крыши случайно. Имеются свидетели трагедии, это две школьницы, перед которыми мальчик «красовался» и забыл об осторожности. В какой-то момент школьник сорвался вниз.
Мальчика срочно госпитализировали в реанимацию, где за его жизнь боролись врачи, но спасти подростка не смогли. Известно, что погибший не состоял в группах смерти и не интересовался экстримом.
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