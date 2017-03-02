Эти звездные девушки то поправляются, то худеют, то снова набирают вес. Их жизнь — вечная борьба с лишними килограммами.

Мэрайя Кери

От природы склонная к полноте Мэрайя Кери всю жизнь ведет нелегкую борьбу с лишним весом. После рождения двойняшек певица поправилась так сильно, что казалось, пути назад уже точно нет. Однако через два года Мэрайя взяла себя в руки и смогла вернуться в былые формы. Впрочем, продержаться в таком весе звезде удалось недолго: сегодня Мэрайя снова совсем не худышка.

Кристина Агилера

Во время беременности Кристина Агилера набрала прямо-таки неприличное количество лишних килограммов. После рождения ребенка ситуация только усугубилась: цифра на весах превышала привычную отметку на 40 кг. Сама певица долгое время говорила,что принимает себя в новом теле и не собирается ничего менять. Однако, встретив новую любовь, Кристина,кажется, передумала: за год певица избавилась от 38 кг. Но все же фигура поп-дивы так и осталась далека от идеала.

Ева Польна

Помните Еву Польна в начале карьеры? Худышкой она, конечно, не была, но все-таки пыталась держать себя в руках. «Расти как на дрожжах» певица начала после рождения дочерей. А поскольку Ева не привыкла ограничивать себя в еде, похудеть до прежних форм ей так и не удалось. Но, кажется, Ева все же решила объявить войну лишнему весу: в начале этого года певица похвасталась первыми результатами диеты — минус 10 кг.

Лолита

Лолита Милявская — женщина честная. В отличие от многих других звезд, певица не скрывает, что пользовалась услугами пластических хирургов, более того, неоднократно делала липосакцию. Борьба с лишним весом для Лолиты — тот самый вечный бой. Она худеет, снова набирает вес, потом снова худеет… Но при этом Лолита не унывает и принимает себя такой, какая есть.

Бритни Спирс

Бритни Спирс была главным кумиром поколения нулевых. Образ сексуальной школьницы в обтягивающем топе и коротких шортиках приглянулся миллионам. Еще бы, ведь тогда Бритни была счастливой обладательницей стройного и подтянутого тела. Но спустя несколько лет певица пустилась «во все тяжкие», что очень быстро отразилось на фигуре Бритни: лишние килограммы, целлюлит и двойной подбородок совсем не красили юную звезду. Сегодня Бритни изо всех сил старается вернуться в былые формы (еще бы,с молодым бойфрендом лучше не расслабляться), и мы искренне желаем ей удачи!

Джессика Симпсон

Помнишь, как выглядела Джессика Симпсон на заре своей карьеры? Осиная талия, пышная грудь и стройные ноги — этим формам завидовали миллионы! Но после рождения детей все кардинально изменилось: из размера S Джессика перешла в уверенный XL. В прошлом году Джессика села на специальную диету и много времени проводила в спортзале, в результате чего похудела на 25 кг. Как думаешь, удастся ли звезде окончательно победить лишний вес?

Ирина Дубцова

Ирина Дубцова всегда выглядит очень женственно и сексуально. Но певица никак не может стабилизировать свой вес: за год Ирина несколько раз худеет и снова поправляется. В одном из интервью артистка призналась, что колебания веса связаны с приемом мощных гормональных препаратов, которые ей необходимы для борьбы с сильной аллергией.

Келли Осборн

С ранних лет Келли Осборн страдала от избыточного веса, хотя остальные члены этой веселой семейки, скорее, наоборот, излишне худые. Несколько лет назад девушка поразила общественность: Келли удалось добиться почти идеальных форм! Но задержаться в стройном теле звезде, кажется, не удалось. На свежих фото Келли снова выглядит«пышкой».

Оксана Федорова

После рождения детей телеведущая и бывшая «Мисс Вселенная» Оксана Федорова долго не могла избавиться от лишних килограммов. Звезда — противница жестких диет, вместо них Оксана предпочитает правильное питание и физические нагрузки. Однако, видимо, они не очень то хорошо «работают»: в декабре прошлого года Оксана посетила вечеринку, для которой выбрала довольно откровенный наряд. И напрасно: этот туалет крайне невыгодно подчеркнул фигуру Федоровой, поклонники даже решили, что телеведущая ждет третьего ребенка.