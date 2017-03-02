Безработица: твоё место, возможно, займёт робот, готовься

Рассмотрим два типичных сценария роботизации сотрудника.

Сценарий первый: условный стоящий за станком мастер получает хорошую зарплату, поэтому, заменив его на робота, пусть и дорогостоящего, фирма экономит приличные деньги. Выгодно.

Сценарий второй: условный фасовщик, складывающий детали в коробочки, получает мало, однако и робот для выполнения простых функций также стоит недорого. Опять-таки, заменять рабочего на робота выгодно.Вот свежий пример. Из 650 китайцев на фабрике по производству мобильников пережили роботизацию только 60 – остальные были уволены и заменены роботами.Сейчас идет период отладки техпроцесса, поэтому такой большой штат оправдан. Однако в ближайшей перспективе руководитель фабрики планирует сократить число сотрудников еще в три раза, до 20 человек.Каков был эффект от роботизации?Производительность выросла в 2,5 раза, количество бракованных деталей уменьшилось в пять раз. Собственно, оно и понятно: китайцы умеют считать деньги, они не стали бы менять людей на роботов, если бы это было им невыгодно.На «Гиктаймс» пишут, что в Южном Китае роботизация идет сейчас на полутора тысячах предприятий – получается, что речь идет уже о сотнях тысяч или даже о миллионах безработных. При этом надежды остановить роботизацию нет никакой, она выгоднее, чем торговля наркотиками, но, в отличие от последней, совершенно легальна.Приведу пример с профессиональными водителями.

Чтобы управлять автомобилем по 24 часа в сутки, нужно примерно пять водителей. При зарплате в 36 тысяч рублей им надо будет выделить за три года около десяти миллионов рублей. А установка автопилота, как показывает опыт установки другой электроники, вряд ли будет стоить дороже 200 тысяч.



При таких раскладах роботизация будет взрывной: год-другой, и профессиональные водители станут такой же редкостью, как и профессиональные лифтеры.

Есть две знаменитые фотографии, которые были сделаны в Нью-Йорке с интервалом в 13 лет. На первой – огромное количество лошадей и один автомобиль. На второй – забитая автомобилями улица и одна потерянная лошадь.

А ведь с того времени прошло больше века, скорости стали выше, процессы идут быстрее... что характерно, как «пик нефти», так и другие сценарии мирового кризиса, прогресс не остановят – напротив, в условиях дефицита ресурсов руководители будут все более склонны осваивать новые технологии, позволяющие им сэкономить сокращающиеся бюджеты.



Хорошо это или плохо, но роботизация выглядит в настоящий момент практически неизбежной.

Подведу итог:



1. Нам следует уже сейчас думать, что делать с армией безработных водителей, охранников, секретарей, кассиров и прочих легко роботизируемых людей. В России таковых скоро будет миллионов десять, не меньше.



2. Если у вас есть профессия, задумайтесь, пригодится ли она в мире роботов. Если нет – и если вам еще далеко до пенсии – задумайтесь о получении новой специальности.

Олег Макаренко