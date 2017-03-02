ДНР и ЛНР опубликовали программу «воссоединения народа Донбасса» в Минске

Сегодня на переговорах в Минске представители Донецкой и Луганской народных республик представили гуманитарную программу по «воссоединению народа Донбасса», сообщает ДАН со ссылкой на заявление полномочных представителей ДНР и ЛНР в Контактной группе Дениса Пушилина и Владислава Дейнего.

«В рамках сегодняшней встречи подгруппы по гуманитарным вопросам и заседания Контактной группы состоялась презентация гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса, представленной ранее главами Донецкой Народной Республики Александром Захарченко и Луганской Народной Республики Игорем Плотницким», — говорится в совместном заявлении Пушилина и Дейнего.

Также в заявлении указывается, что значительная часть программы направлена на обеспечение экологической безопасности опасных объектов, расположенных на территории Донбасса.

Представители республик выразили надежду, что ОБСЕ поможет налаживанию доступа общественных организаций к объектам повышенной экологической и техногенной опасности и местам критической инфраструктуры.

«Мы считаем крайне важным обеспечить допуск наших общественных организаций к предприятиям и другим объектам критической инфраструктуры, от которых зависит жизнедеятельность целых населенных пунктов, районов и городов, что предусмотрено программой (гуманитарная программа воссоединения народа Донбасса — ред.). Постоянный и прозрачный контроль станет залогом экологической безопасности Донбасса», — говорится в тексте заявления.

«Учитывая наши шаги навстречу в плане допуска на территорию Республик международных и общественных, в том числе и украинских организаций», — добавили политики.

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, представляющая Украину на переговорах в Минске, не преминула высказать раздражение инициативой ЛДНР.

«Они теперь требуют визит так называемого МЧС и общественных организаций на украинские предприятия на подконтрольных (Киеву) территориях», — не скрывая возмущения отметила она.

17 февраля главы ЛДНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий утвердили программу гуманитарной помощи соотечественникам, проживающим в подконтрольной украинским властям части Донбасса. Основной целью программы является поддержка социально незащищенным жителей на оккупированных территориях. Программа включает оказание финансовой, медицинской помощи и образовательных услуг.

Также лидеры республик выразили обеспокоенность состоянием, в котором оказались объекты инфраструктуры на оккупированных Киевом территориях. В связи с этим Захарченко и Плотницкий потребовали для сил республиканских МЧС и гуманитарных организаций доступа на объекты, представляющие повышенную экологическую опасность.