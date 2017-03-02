Два золота и бронзу выиграли на Первенстве Сибири по плаванию три абаканских спортсмена

02.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сегодня глава Абакана Николай Булакин вручил награды пловцам-победителям — Антону Брагину и Богдану Чусову. Бронзовую медаль получил ещё один воспитанник детско-юношеской спортивной школы по плаванию Никита Савчиц.

 По итогам первого дня соревнований в Первенстве Сибири отличились сразу три воспитанника ДЮСШ по плаванию Абакана. Высшую награду получили Антон Брагин в 100-метровом заплыве на спине и Богдан Чусов  на 50-метровой дистанции брассом. Никита Савчиц стал третьим на стометровке баттерфляем в Первенстве.  Два победителя и бронзовый призер получили высокие  из рук главы Абакана Николая Булакина, сообщили на сайте мэрии Абакана.

 

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