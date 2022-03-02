Эксперты рассказали, как сохранить сбережения

Russf Мар 2, 2022 Интересное

Специалисты в сфере финансов рассказали россиянам, какие меры лучше всего предпринять, чтобы не лишиться своих сбережений. В первую очередь, эксперты рекомендуют не поддаваться панике. Решения, принятые в стрессовой ситуации, под воздействием давления окружающей обстановки, часто не являются правильными.

Специалисты подчеркивают, что хранение наличных денежных средств дома небезопасно, к тому же обесценивает капитал из-за инфляции. Вложение средств в большое количество бытовой техники не является практичным методом. Эксперты рекомендуют хранить деньги на банковских вкладах, напоминая, что суммы до 1,4 млн рублей застрахованы.

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