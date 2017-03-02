Голубая диктатура политкорректности в США

Американские киноакадемики буквально повторили бородатый анекдот про то, что следующим президентом США станет одноногая чернокожая лесбиянка: премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм" получила картина "Лунный свет" режиссера Барри Дженкинса, в которой рассказано о нелегкой судьбе мальчика негра-педераста в Майями. Чтобы потрафить меньшинствам, киноакадемикам даже пришлось пойти на открытый скандал, «кинув» явного фаворита нынешнего «Оскара», мюзикл Ла-Ла-Ленд.



Чтобы судить о том, насколько «хороши» извращенцы в «Лунном свете», достаточно сказать что картина фактически провалилась в прокате—с ноября прошлого года фильм собрал пор всему миру, несмотря на массированную рекламу, «целых» 21 миллион долларов с копейками . Мюзикл Ла-Ла-Ленд за то же время собрал свыше 368 миллионов, а китайская патриотическая сказка «Великая стена» собрала 67 миллионов долларов только за первый уикенд. Более того, распиаренный "Лунный свет" проиграл даже менее бюджетному и спорному российскому «Викингу», собравшему в итоге 27 миллионов долларов.



То есть, несмотря на всю пропаганду содомии в последние годы ни в США, ни в Европе, ни в России, где «Лунный свет» посмотрело целых 5 тысяч зрителей (столько же, сколько пришло на Марш памяти Немцова), история малолетнего чернокожего педераста просто неинтересна. И ладно бы лучшего не нашлось, но вышел этот «свет» в один год с Ла-Ла-Лендом: лидером проката, увенчанным премией Венецианского кинофестиваля, семью «Золотыми глобусами» и получившему в итоге 6 менее значительных «Оскаров». Более того, именно Ла-Ла-Ленд и должен был стать картиной года, о чем писали критики до этого. И в вначале оглашающий имя победителя Уоррен Битти уже объявил, что лучшим фильмом стал мюзикл "Ла-Ла Ленд". Создатели картины даже успели выйти на сцену и поблагодарить собравшихся, однако организаторы церемонии спохватились и быстренько переписали победителя «на кого надо».



Так почему же главную премию отдали откровенно слабому фильму? Представительница выпустившей «Ла-Ла Ленд» компании Lionsgate открыто заявила, что «Лунный свет» получил премию, чтобы Американская киноакадемия не попала под новый скандал. «Мы очень гордится нашими восемью победителями в эту ночь: шесть наград «Ла-Ла Ленду» и две — «По соображениям совести», — заявила она. О чьей «совести» идет речь, пояснять не нужно. Просто напомним, в прошлом году "Оскар" запомнился обвинениями в расизме. Тогда актриса Джада Пинкетт Смит (жена Уилла Смита) возмутилась отсутствием второй год подряд афроамериканцев в ключевых номинациях. Волна негодования вылилась в популярный хештег #OscarsSoWhite. В итоге «расистского скандала» киноакадемии пришлось долго извиняться и даже сменить свой состав. Президент Американской киноакадемии Шерил Бун Исаак заявила, что «это трудный, но важный разговор, и это время для больших перемен. Академия предпринимает шаги, чтобы изменить состав наших членов. В 2016 году мандат включает в себя все аспекты: пол, раса, этническая принадлежность и сексуальная ориентация. Мы признаем весьма реальные проблемы нашего сообщества».



Но одними чернокожими дело не ограничилось. Британский актер — педераст Иэн МакКеллен, известный по роли Гэндальфа во «Властелине Колец», в прошлом году тоже «возмутился», что Американская киноакадемия не вручила премию «Оскар» ни одному открытому гомосексуалисту. Вот и пришлось членам киноакадемии выкручиваться, дабы элементарно не оказаться на скамье подсудимых за нелюбовь к неграм или педерастам. Интересно, если в следующем году скандал поднимут зоофилы, трансвеститы, педофилы или людоеды, то будут ли снимать кино и про них? Если каждому извращенцу по Оскару давать, то премия быстро выродится в собрание фриков, куда нормальных людей не пускают.



Но еще интересней, выданная содомитам «за совесть» премия совпала с еще одним «историческим событием». Как сообщает портал Чемпионат.сом другой мальчик, на этот раз белый трансгендер, выиграл турнир по женской борьбе в Сайпрессе, штат Техас. 17-летнее оно по имени Мак Беггс ещё «проходит процесс превращения из девушки в парня», принимая тестостерон, и за это ему дали право выбирать, в каком турнире участвовать — женском или мужском. Оно выбрало женский и выиграло все поединки. В результате девчонки подняли бунт, возмутившись присутствием мужика на татами, но организаторы быстро объяснили несознательным американским подросткам женского пола, что оно не нарушило правил, так как у него в свидетельстве о рождении указан пол Н, то есть не определившееся.



Теперь стоит ожидать подобного на Олимпиаде…



Эти истории были бы смешны, если бы не понимание, насколько далеко зашел западный мир в своем маразме. Мир, где парни гордятся победами в женском турнире по борьбе, немецкие «зеленые» плачут о бездомных кошечках и голосуют за вторжение в Ливию, а для того, чтобы получить «Оскар», нужно найти ту самую одноногую чернокожую лесбиянку. Или чернокожего пацана-педераста.



Впрочем, что нам до них. У нас есть свои герои и свои кинофестивали, просто нужно очистить их от прозападной «пятой колонны»—в том числе и для того чтобы спасти еще не потерявших рассудок и впавших в толерантность представителей западной культуры. И—свои фильмы, которые безо всякого «Оскара» становились событиями мирового масштаба потому что воспевали подлинные, а не извращенные ценности.

