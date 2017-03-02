И во второй день первенства и чемпионата Сибирского федерального округа по плаванию абаканцы завоевали медали

2 марта в спорткомплексе «Абакан» было разыграно 17 комплектов наград. Победители и призёры определялись среди мужчин и женщин, юниров и юнирок. В активе сборной Абакана серебряная и две бронзовые награды.

В споре женщины на 800-метровой дистанции вольным стилем второе место заняла Яна Бережная, пропустившая вперёд лишь Софью Трощенко из Новосибирской области, третья – Александра Фёдорова (Красноярский край).

Две бронзы у юниоров. Анастасия Исакова стала третьей в брассе (200 метров), Антон Брагин – в соревнованиях на спине (50 метров). Немножко не хватило сил Никите Савчицу, ставшему четвёртым на дистанции баттерфляй, 200 метров.

Соревнования, напомним, завершатся 4 марта.

ИТОГИ ВТОРОГО ДНЯ СОСТЯЗАНИЙ

Мужчины, вольный стиль, 400 метров

1. Мартин Малютин (Омская область) – 3:59.00

2. Константин Лазаренко (Омская область) – 4:05.46

3. Вячеслав Синькевич (Омская область) – 4:05.52

Юниоры, вольный стиль, 400 метров

1. Мартин Малютин (Омская область) – 3:59.00

2. Данила Митчин (Новосибирская область) – 4:15.01

3. Игорь Троян (Омская область) – 4:16.17

Женщины, комплекс, 400 метров

1. Анастасия Осипенко (Красноярский край) – 4:59.72

2. Наталья Можина (Иркутская область) – 5:10.70

3. Ольга Богданчикова (Новосибирская область) – 5:11.03

Юниорки, комплекс, 400 метров

1. Ольга Богданчикова (Новосибирская область) – 5:11.03

2. Александра Кичигина (Новосибирская область) – 5:11.06

3. Елизавета Косюк (Алтайский край) – 5:20.37

Мужчины, комплекс, 400 метров

1. Иван Павлов (Омская область) – 4:33.37

2. Александр Казанцев (Алтайский край) – 4:36.12

3. Антон Агешкин (Омская область) – 4:37.68

Юниоры, комплекс 400 метров

1. Александр Казанцев (Алтайский край) – 4:36.12

2. Антон Платов (Новосибирская область) – 4:47.60

3. Роман Сычёв (Алтайский край) – 4:49.40

Женщины, брасс, 200 метров

1. Наталья Ловцова (Новосибирская область) – 2:37.09

2. Анна Ганус (Красноярский край) – 2:38.24

3. Софья Жигунова (Новосибирская область) – 2:38.34

Юниорки, брасс, 200 метров

1. Елена Сагалакова (Новосибирская область) – 2:43.36

2. Анастасия Коваленко (Алтайский край) – 2:43.46

3. Анастасия Исакова (Хакасия) – 2:44.01

Мужчины, баттерфляй, 200 метров

1. Даниил Марков (Новосибирская область) – 2:08.85

2. Владимир Богатырев (Кемеровская область) – 2:10.55

3. Никита Иванов (Кемеровская область) – 2:10.93

Юниоры, баттерфляй, 200 метров

1. Даниил Марков (Новосибирская область) – 2:08.85

2. Владимир Богатырёв (Кемеровская область) – 2:10.55

3. Никита Никульников (Новосибирская область) – 2:14.33

4. Никита Савчиц (Хакасия) – 2:18.56

Женщины, на спине, 50 метров

1. Арина Суркова (Новосибирская область) – 29.86

2. Валерия Бодня (Красноярский край) – 30.29

3. Анна Харина (Красноярский край) – 30.41

Юниорки, на спине, 50 метров

1. Софья Лобова (Красноярский край) – 30.45

2. Анастасия Корсун (Кемеровская область) – 30.79

3. Ангелина Елапова (Новосибирская область) – 31.17

Мужчины, на спине, 50 метров

1. Дмитрий Лапшин (Новосибирская область) – 26.57

2. Рустам Рыбин (Омская область) – 26.72

3. Денис Коваленко (Алтайский край) – 26.76

Юниоры, на спине, 50 метров

1. Владислав Синяговский (Красноярский край) – 27.20

2. Сергей Коношенко (Кемеровская область) – 27.94

3. Антон Брагин (Хакасия) – 28.12

Мужчины, вольный стиль, 4 x 200 метров

1. Омская область – 7:44.11

2. Алтайский край – 7:53.97

3. Новосибирская область – 7:55.82

Женщины, вольный стиль, 800 метров

1. Софья Трощенко (Новосибирская область) – 9:30.92

2. Яна Бережная (Хакасия) – 9:32.22

3. Александра Фёдорова (Красноярский край) – 9:36.07

Юниорки, вольный стиль, 800 метров

1. Софья Трощенко (Новосибирская область) – 9:30.92

2. Яна Бережная (Хакасия) – 9:32.22

3. Александра Фёдорова (Красноярский край) – 9:36.07

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