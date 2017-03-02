И во второй день первенства и чемпионата Сибирского федерального округа по плаванию абаканцы завоевали медали

2 марта в спорткомплексе «Абакан» было разыграно 17 комплектов наград. Победители и призёры определялись среди мужчин и женщин, юниров и юнирок. В активе сборной Абакана серебряная и две бронзовые награды.
В споре женщины на 800-метровой дистанции вольным стилем второе место заняла Яна Бережная, пропустившая вперёд лишь Софью Трощенко из Новосибирской области, третья – Александра Фёдорова (Красноярский край).
Две бронзы у юниоров. Анастасия Исакова стала третьей в брассе (200 метров), Антон Брагин – в соревнованиях на спине (50 метров). Немножко не хватило сил Никите Савчицу, ставшему четвёртым на дистанции баттерфляй, 200 метров.
Соревнования, напомним, завершатся 4 марта.
ИТОГИ ВТОРОГО ДНЯ СОСТЯЗАНИЙ
Мужчины, вольный стиль, 400 метров
1. Мартин Малютин (Омская область) – 3:59.00
2. Константин Лазаренко (Омская область) – 4:05.46
3. Вячеслав Синькевич (Омская область) – 4:05.52
Юниоры, вольный стиль, 400 метров
1. Мартин Малютин (Омская область) – 3:59.00
2. Данила Митчин (Новосибирская область) – 4:15.01
3. Игорь Троян (Омская область) – 4:16.17
Женщины, комплекс, 400 метров
1. Анастасия Осипенко (Красноярский край) – 4:59.72
2. Наталья Можина (Иркутская область) – 5:10.70
3. Ольга Богданчикова (Новосибирская область) – 5:11.03
Юниорки, комплекс, 400 метров
1. Ольга Богданчикова (Новосибирская область) – 5:11.03
2. Александра Кичигина (Новосибирская область) – 5:11.06
3. Елизавета Косюк (Алтайский край) – 5:20.37
Мужчины, комплекс, 400 метров
1. Иван Павлов (Омская область) – 4:33.37
2. Александр Казанцев (Алтайский край) – 4:36.12
3. Антон Агешкин (Омская область) – 4:37.68
Юниоры, комплекс 400 метров
1. Александр Казанцев (Алтайский край) – 4:36.12
2. Антон Платов (Новосибирская область) – 4:47.60
3. Роман Сычёв (Алтайский край) – 4:49.40
Женщины, брасс, 200 метров
1. Наталья Ловцова (Новосибирская область) – 2:37.09
2. Анна Ганус (Красноярский край) – 2:38.24
3. Софья Жигунова (Новосибирская область) – 2:38.34
Юниорки, брасс, 200 метров
1. Елена Сагалакова (Новосибирская область) – 2:43.36
2. Анастасия Коваленко (Алтайский край) – 2:43.46
3. Анастасия Исакова (Хакасия) – 2:44.01
Мужчины, баттерфляй, 200 метров
1. Даниил Марков (Новосибирская область) – 2:08.85
2. Владимир Богатырев (Кемеровская область) – 2:10.55
3. Никита Иванов (Кемеровская область) – 2:10.93
Юниоры, баттерфляй, 200 метров
1. Даниил Марков (Новосибирская область) – 2:08.85
2. Владимир Богатырёв (Кемеровская область) – 2:10.55
3. Никита Никульников (Новосибирская область) – 2:14.33
4. Никита Савчиц (Хакасия) – 2:18.56
Женщины, на спине, 50 метров
1. Арина Суркова (Новосибирская область) – 29.86
2. Валерия Бодня (Красноярский край) – 30.29
3. Анна Харина (Красноярский край) – 30.41
Юниорки, на спине, 50 метров
1. Софья Лобова (Красноярский край) – 30.45
2. Анастасия Корсун (Кемеровская область) – 30.79
3. Ангелина Елапова (Новосибирская область) – 31.17
Мужчины, на спине, 50 метров
1. Дмитрий Лапшин (Новосибирская область) – 26.57
2. Рустам Рыбин (Омская область) – 26.72
3. Денис Коваленко (Алтайский край) – 26.76
Юниоры, на спине, 50 метров
1. Владислав Синяговский (Красноярский край) – 27.20
2. Сергей Коношенко (Кемеровская область) – 27.94
3. Антон Брагин (Хакасия) – 28.12
Мужчины, вольный стиль, 4 x 200 метров
1. Омская область – 7:44.11
2. Алтайский край – 7:53.97
3. Новосибирская область – 7:55.82
Женщины, вольный стиль, 800 метров
1. Софья Трощенко (Новосибирская область) – 9:30.92
2. Яна Бережная (Хакасия) – 9:32.22
3. Александра Фёдорова (Красноярский край) – 9:36.07
Юниорки, вольный стиль, 800 метров
1. Софья Трощенко (Новосибирская область) – 9:30.92
2. Яна Бережная (Хакасия) – 9:32.22
3. Александра Фёдорова (Красноярский край) – 9:36.07
Еще из этой рубрики: