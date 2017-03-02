Изъятия детей без суда не должно быть в цивилизованной стране!

Родительская общественность, много лет боровшаяся с ювенальными технологиями, близка к очередной важной победе. Сегодня, 1 марта, истекает срок для доклада Президенту по изъятиям детей. Госчиновники и депутаты разного уровня «переобуваются на лету» и даже заговорили о необходимости изменения печально знаменитой ст. 77 Семейного кодекса, «Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью», отмены которой добиваются родительские организации.



Как уже сообщала «Катюша», 23 декабря прошлого года, по итогам пресс-конференции, на которой задала свой вопрос про ювенальную юстицию наша московская коллега Элина Жгутова , Президент дал поручение Минтруда, Общественной палате и Уполномоченному по правам ребенка при Президенте провести «всесторонний анализ практики изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью".



Анализ должен был быть представлен к 1 марта—т.е. к сегодняшнему дню. Но вот беда: все три ответственных органа до сих пор мало что понимали в ювенальных вопросах. Мало того, наоборот, зачастую и порождали эти самые «избыточно применяемые меры неправомерного вмешательства в семью». Так, именно Минтруд лоббировал принятие ювенального прозападного законопроекта «О семейно—бытовом насилии» , а также бредовую «Стратегию действий в интересах женщин».



Общественная палата до сих пор была рассадником всевозможного деструктива, продвигая интересы иностранных агентов—ювенальных, секспросветовских и т.п. фондов и предложенные ими методички вроде «концепции воспитания родителей».



После поручения Президента член ОПРФ Юлия Зимова, до сих пор занимавшаяся в основном лоббированием профессионального родительства и т.н. «фостерных» (замещающих родную семью) семей, пыталась в срочном порядке организовать некую «горячую линию» по отобраниям детей. Рискнем предположить, что особых результатов эта «потемкинская деревня» не дала—не только потому что об этой инициативе толком никто и не узнал, но и потому что народ, мягко говоря, не слишком-то доверяет Общественной палате.



Что же до Уполномоченной по правам ребенка при Президенте Анны Кузнецовой, то она, в отличии от своего предшественника Павла Астахова, до сих пор не успела сделать что-либо существенное для противодействия ювенальной угрозе—по крайней мере, публично. Учитывая что после ухода с должности Павла Астахова вместе с ним покинули аппарат Уполномоченного многие специалисты, а с представителями родительской общественности Анна Кузнецова так и не сумела выстроить рабочих отношений, логично предположить, что свой доклад Президенту Кузнецова будет строить на основании статистики региональных уполномоченных, которая зачастую не отражает реального положения дел. Хотя бы потому что региональные уполномоченные зачастую сами являются ювенальщиками, выращенными прозападными НКО или «слившимися в экстазе» с ними. Одна Светлана Агапитова, работающая Уполномоченным по правам ребенка в Петербурге, чего стоит (см тут http://www.дети-петербург.рф/news/?newsid=1037 и тут http://www.дети-петербург.рф/news/?newsid=1066).



В такой ситуации источником реальной информации для Президента может стать только альтернативный доклад, за подготовку которого взялись эксперты рабочей группы по коррекции семейного законодательства при члене Совета Федерации Елене Мизулиной. В деятельности этой группы, как уже сообщала «Катюша» принимают участие представители всех основных родительских организаций России, включая Общественного уполномоченного по защите семьи в Петербурге —т.е. люди, которые ежедневно сталкиваются с ювенальным беспределом и лучше любых чиновников знают как применяется на практике ст. 77 СК или 120-й закон «О профилактике безнадзорности». 3 марта в Совете Федерации пройдут парламентские слушания, на которых будут озвучены как фрагменты «альтернативного» доклада Президенту, так и ряд инициатив, подготовленных нашей рабочей группой.



В преддверии этого события в среде госслужащих, ответственных за исполнение поручения Президента и вообще семейную политику, наметилось небывалое оживление. 15 февраля в Общественной палате прошли некие слушания, на которых впервые за долго время прозвучала критика существующего порядка изъятия детей из семей, а эксперт ОПРФ СК. Анатолий Хохлов заявил о необходимости отмены ст. 77



Буквально на следующий день депутат Госдумы от «Единой России» Ольга Баталина выступила с заявлением что она считает, что лишению родительских прав должен предшествовать длительный период ограничения этих прав. "На мой взгляд, первым следствием процедуры незамедлительного отобрания должно быть содействие родителям в устранении тех условий и обстоятельств, которые послужили причиной незамедлительного отобрания. Если эти обстоятельства устранимы и устранены, то первым последствием является возврат ребенка в семью", - сказала Баталина на пресс-конференции в ТАСС. Кроме того, Баталина предложила ввести единый порядок немедленного изъятия детей и обязательную фотовидеофиксацию самой процедуры. Обо всем этом давно говорили и представители родительских организаций—просто до недавних пор власть делала вид что не слышит этих предложений.



В минувший понедельник в Общественной палате вновь прошли слушания—которые превратились в настоящий бенефис «Всероссийского родительского сопротивления». Опираясь на объективный мониторинг и практическую деятельность общественных родительских организаций, эксперты РВС представили материалы о фактах игнорирования и нарушения действующего законодательства, о введении презумпции виновности родителей при осуществлении своих обязанностей в воспитании детей. При освещении вопросов отобрания из родных семей эксперты РВС особо указывали на отсутствие четких формулировок в законодательстве, что дает повод для их практически произвольного толкования представителями органов опеки, КДН, мед. и соц. работниками, психологами и педагогами.



Наконец, уже вчера вечером заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец, до сих пор зарекомендовавшая себя последовательной либералкой, которая искренне считает главной проблемой российской школы то, что в ней прямоугольные классы, неожиданно выступила за ограничение изъятий детей из семьи. Правда, весьма по-своему. По мнению Голодец, нужно «составить критерии для более гибкого процесса изъятия детей из семей без лишения родителей родительских прав. Например, изымать несовершеннолетних из семьи на три-пять дней в случае появления «острого кризиса» в среде домочадцев. Из-за законодательного пробела на эту тему у органов опеки остаётся только один выход — продолжение надзора над ситуацией в семье либо лишение родительских прав».



Пока данное заявление не формализовано в каком-то законопроекте, комментировать его сложно (например, есть опасность что ювенальщики попытаются прописать, вместо немедленного изъятия ребенка из семьи, какой-то надзор за семьей—чтобы впоследствии организовывать изъятие ребенка по всей форме). Но уже сам факт того, что правительство готово обсуждать отказ от ст.77 СК, является для наших системных либералов большим шагом вперед—от Запада и его методичек. В общем, лед тронулся, дорогие читатели, с чем мы всех нас и поздравляем.