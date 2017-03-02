Кланы Мирового Правительства: Порошенко услышал «голос свыше»

Несколько дней тому назад украинцы прослушали рассказ «газовой принцессы» Юли Капительман о «той атмосфере уважения к Украине», которая «царит в Белом доме». Следующим «ньюсмейкером» решил стать сам «шоколадный король» Петя Вальцман. Человек, по поручению которого еще недавно собирали компромат на республиканского кандидата Дональда Трампа и выкладывали скабрезные посты о его семье, выразил свое «восхищение» относительно новой команды Белого дома. После чего решил сделать «важное заявление». Оказывается, на Банковую поступил «важный сигнал» из Овального кабинета: Украина «входит в число первых приоритетов для американского президента».

Произнося эти слова на заседании Верховной Рады, «гарант украинской Конституции» то ли не заметил, то ли сделал вид, что не заметил ухмылок сидевших в зале депутатов и журналистов.

В век интернета подавляющее большинство из них уже ознакомилось с высказываниями Трампа по украинской тематике. А американский президент неоднократно давал понять, что намерен дистанцироваться от киевского режима.

И хотя доверять словам политиков приходится не часто, но в этот раз заявления президента США как никогда соответствуют сложившимся реалиям.

Их причина не в личных симпатиях-антипатиях Трампа. Главную роль играет то, что ведущие западные финансовые группы (клан Ротшильдов, прим. РуАН) давно и тщательно отслеживают тех, кто может стать их конкурентом. К тем странам, которые стремительно набирали вес в мировой экономике, и устремлены взоры этих кланов.

По этой причине в сфере их интересов оказался богатый углеводородами Ближний Восток. По этой же причине следующая по списку — Латинская Америка. Об ожесточенном характере борьбы за ресурсы этого региона говорит то, что правительства двух крупнейших латиноамериканских стран (Бразилии и Аргентины, президенты Дилма Руссеф и Кристина де Киршнер, прим. РуАН), богатых нефтью, вынуждены уйти в отставку. Они пытались балансировать между кланами в вопросах приватизации, но это у них не получилось. Президент еще одной нефтедобывающей страны и вовсе не только исчез с политической авансцены, но и из жизни (Уго Чавес, Венесуэлла и не только он погиб от "рака", прим. РуАН).

На очереди еще более лакомый регион — Азия (Старый план по дестабилизации Большого Ближнего Востока, прим. РуАН). На фоне ее богатств запасы Украины меркнут. И пока западные группы не перераспределят азиатские рынки, таким марионеткам, как украинская придется довольствоваться местом в массовке.

Смешно слышать речи об «уважении» к Украине. На Западе нет таких понятий как «уважение», «признание», «честь». В каждом успешном государстве западные группы видят, прежде всего, конкурента. Любая процветающая страна — для них враг. Они разрушали и всегда будут разрушать подобные государства. А разрушив, сделают все, чтобы конфликт здесь продолжал тлеть как можно дольше, препятствуя его урегулированию.

И не важно — союзник ты или нет. Ради своих алчных целей кланы не жалеют никого. Показательный пример — Саудовская Аравия. Эр-Рияд был одним из самых преданных друзей Запада. Увлеченный идеей возрождения «всемирного халифата», он позволил втянуть себя в войны по всему «арабскому миру». В результате сегодня саудовские власти вынуждены распродавать свои нефтяные месторождения одному из самых влиятельных кланов. И это только начало.

Еще один пример — Мексика. До недавнего времени она входила в Североамериканскую зону свободной торговли (NAFTA), которая когда-то была символом стабильности, а также единства двух самых мощнейших кланов. А сегодня страну гордых ацтеков буквально разрывают на части. Ее завалили наркотиками, погрузили в криминальную войну, заставили выставить на продажу месторождения углеводородов, а теперь отгораживаются от нее Великой американской стеной.

Стремление уничтожать всех подряд подстегивается теми изменениями, которые происходят внутри самих кланов. На смену старым хищникам наивлиятельнейших семейств мира пришли молодые. Разные поколения — разные взгляды. «Молодые стервятники» на фоне «старых» оказались более напористыми, более агрессивными.

В результате передел мира затронул «святая святых» — Европу и Соединенные Штаты.

Используя развернувшиеся европейские избирательные кампании, британские кланы поэтапно расставляют здесь исключительно своих ставленников. Особое внимание четверке стран, которые входят в десятку самых крупных в мире владельцев «желтого металла» (традиционной сфере интересов клана Ротшильдов, прим. РуАН).

Заодно выбивают представителей своих «партнеров» и еще больше усиливают нестабильность с помощью мигрантов. Ничего личного — только бизнес.

Напротив, за океаном в США спор за влияние между кланами вылился в политический конфликт. Он проходит не только по линии «демократы» и «республиканцы», но внутри самой администрации Белого дома, где один клан вырвал себе право заниматься внешней политикой, а второй — финансами.

И сколько бы на этом фоне ни говорили об «уважении», «о приоритетах», но единственный приоритет для Запада в отношении Украины — это продолжение разрушения общества и страны.

Судя по ухмылкам в зале Верховной Рады во время выступления «гаранта», киевские политики и сами осознали, какую участь им приготовил Запад.

В результате одни, подобно «министру-Фейсбуку» Авакову, перешли к совершенно развязанной и оскорбительной риторике в адрес Хозяина, называя «глобальную империю» на своих страничках в соцсетях не иначе как «Пиндостаном».

Другие, подобно «Пастору» Турчинову, затаились, выжидают. Время от времени лишь издавая стон о том, что «уход США от глобального лидерства может спровоцировать дестабилизацию во всем мире».

Третьи, подобно «газовой принцессе», своей риторикой о «дружбе с Америкой» стараются прикрыть поиск «путей отхода».

И лишь «шоколадный король», вопреки всему, старается излучать оптимизм. Все еще убеждает, что Украина Западу «очень нужна». Все еще надеется, что сам он хоть кому-то будет «полезным».