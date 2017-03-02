Космос наверняка от души смеётся над неуклюжими попытками учёных казаться умными

Учёные впервые отследили нагрев и остывание материи вокруг чёрной дыры

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Вихревые потоки материи, вращающиеся вокруг воронки черной дыры, способны нагреваться и остывать по космическим меркам очень быстро - в течение нескольких часов. Установить и отследить эту особенность впервые удалось американским и европейским астрономам, сообщило в среду Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Исследователи проводили наблюдения через космический телескоп жесткого рентгеновского излучения NuSTAR и орбитальный телескоп Европейского космического агентства (ЕКА) XMM-Newton. Объектом изучения была галактика IRAS 13224-3809 в созвездии Центавра.

"Мы знаем, что сверхмассивные черные дыры оказывают воздействие на окружающую их среду в галактиках. Мощные потоки "ветра", исходящие из зоны около черной дыры, могут быть одним из средств такого воздействия", - приводит NASA слова одного из исследователей группы, профессора Калифорнийского технологического университета в Пасадине (штат Калифорния) Фионы Хэррисон.

"Мы впервые наблюдали стремительную смену (температуры). Мы считаем, что данный фактор позволит нам в дальнейшем понять, как формируются такие "ветры" и сколько энергии они способны вынести с собой в галактику", - уточнила Хэррисон.

Черные дыры, согласно современным представлениям, обладают столь гигантской массой, что никакие виды излучений, включая свет, не могут вырваться из хватки их гравитационного поля. Эти объекты ничего не излучают и поэтому их невозможно увидеть. Однако астрофизики научились их обнаруживать по рентгеновскому излучению, которое рождается в окрестностях черных дыр.

В центрах многих галактик находятся черные дыры массой в миллионы больше солнечной, они притягивают звездную пыль, газ и звезды из ближайших окрестностей. Из вещества, которое находится вблизи черной дыры, но еще не упало в нее, образуется аккреционный диск. В нем материя закручивается вокруг черной дыры, как в воронке, и из-за трения разогревается, благодаря чему начинает ярко светиться во всем спектре.

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От редакции РуАНа

Корреспондент ТАСС Алексей Качалин старательно воспроизводит очередную глупость от НАСА. А что ему ещё делать остаётся? Зарплату же нужно отрабатывать. Современные корреспонденты в основном люди невежественные. Спасибо, что грамотные хоть немного. Поэтому корреспонденты, конечно, не могут даже предположить, что такая уважаемая организация как НАСА, может врать или распространять форменные глупости, в силу полной некомпетентности в природе и строении космических объектов, особенно Звёзд и Чёрных дыр.

С одной стороны, «учёные» астрономы пишут, что «Черные дыры, согласно современным представлениям, обладают столь гигантской массой, что никакие виды излучений, включая свет, не могут вырваться из хватки их гравитационного поля. Эти объекты ничего не излучают и поэтому их невозможно увидеть…»

И тут же опровергают сами себя, в этом же абзаце заявляя следующее: «Однако астрофизики научились их обнаруживать по рентгеновскому излучению, которое рождается в окрестностях черных дыр…»

Разве серьёзные учёные могут делать такие нелепые заявления? Если наблюдения зафиксировали нечто странное, не вписывающееся в предыдущие гипотезы и догадки, то нужно сначала подумать, разобраться и попробовать найти логичное объяснение появлению того, что увидели! А потом уже делать какие-то заявления для прессы. И, конечно, учёным нужно стараться не писать нелепости в прессе. Потому что мы будем их безжалостно разоблачать !

Значительно подробнее об этом вопиющем «научном» невежестве будет рассказано на очередной 24-й Интернет-Конференции из серии «Новая наука Николая Левашова», которая состоится в воскресенье 26 марта 2017 года в 17:00 мск на сайте «Ключи познания». Вход на Конференцию свободный. Приходите, будет не очень злобно, но интересно и познавательно…