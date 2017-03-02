Ле Пен в лицо Меркель и Оланду: «Штатовская служка, и ее верный шнырь – вам конец!»

Марин ле Пен только что отожгла в Европарламенте, заявив прямо в лицо Меркель и Олланду следующее (таких выражений в новейшей европолитике я не помню, причем под аплодисменты зала):

"Спасибо, Меркель, что явилась сюда вместе со своим вице-канцлером - администратором провинции Франция. Явились вы на эту сессию по очень простой причине - ваш европейский союз коллапсирует, пытаясь спастись от гибели при помощи шантажа, угроз и унижений. Ваша модель - служение США, пляска под дудку банкиров, нечестная конкуренция, слежка за гражданами и их разорение.

Я представляю другую модель, основанную на независимости, многополярности мира, протекционизме и полной остановке массовой миграции.

Кто-то скажет, что я анти-Меркель? И это честь для меня! Мадам, я тебя не признаю! Немецкие интересы не оправдывают вассализацию остальной Европы - и я здесь как голос другой, свободной Европы - тех европейцев, которые повернулась спиной к ЕС, потому что им нужны нации, а не ЕС. И я голос тех французов, Олланд, кто повернулся спиной к тебе, точно также как они отвергли Саркози ранее, ибо они преданы Франции".