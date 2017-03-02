Лучше не пить

Уже более месяца на территории республики действует запрет на продажу отдельных видов спиртосодержащей продукции, установленный главой Хакасии Виктором Зиминым. О результатах и перспективах работы по борьбе с суррогатом мы попросили рассказать начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами РХ Андрея ДМИТРИЕВА.

— Андрей Борисович, массовые отравления суррогатной спиртосодержащей продукцией в Иркутске в декабре 2016 года, в том числе со смертельными исходами, всколыхнули всю страну. Какие конкретные меры, направленные на предотвращение подобной ситуации, были приняты органами государственной власти в Хакасии?

— Было экстренно проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при правительстве РХ, по итогам которого принято постановление о временном запрете на розничную продажу отдельных видов (согласно перечню) спиртосодержащей продукции косметического, бытового и пищевого назначения на территории республики.

На 1 февраля 2017 года правоохранительными органами проверено около четырёх тысяч объектов (магазинов, павильонов, частных домов, квартир) на предмет реализации спиртосодержащей продукции, продажа которой была запрещена постановлением.

41 раз пресечены факты реализации запрещённых спиртосодержащих жидкостей. Из оборота изъято около 4,3 тысячи литров такой продукции. Возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 14.2 КоАП РФ, жидкости направлены на исследование.

Управлением Роспотребнадзора по Хакасии проведены внеплановые проверки хозяйствующих субъектов, занятых в производстве и реализации спиртосодержащей продукции пищевого назначения. По результатам лабораторных исследований выявлена только одна нестандартная проба. Партия продукции, содержащая указанную пробу, изъята из оборота, направлена на повторную переработку, предприятию выдано предписание о разработке программы по предотвращению причинения вреда недоброкачественной продукцией.

В ходе исследования проб спиртосодержащей непищевой продукции нестандартных не выявлено.

Органы здравоохранения республики дополнительно подготовились в случае необходимости оказать экстренную медицинскую помощь пострадавшим от алкогольного отравления.

Местное самоуправление проинформировало население о возможной опасности для жизни и здоровья людей в случае употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Копии постановлений, а также дополнительная информация (листовки, информационные буклеты, фото- и видеоинформация, номера телефонов горячей линии, по которым можно передать информацию о продаже запрещённой продукции) размещены на информационных стендах торговых объектов, в иных организациях, на сайтах, в средствах массовой информации. Ежедневно проверяется наличие размещённой ранее информации на стендах и в случае её отсутствия информация размещается повторно.

— Прошло более месяца с момента принятия постановления, каковы результаты?

— Об эффективности проводимой работы свидетельствует тот факт, что за это время случаев отравления запрещённой спиртосодержащей жидкостью в республике не зафиксировано.

Следует отметить, что установленные ограничения не только не вызвали напряжённости в обществе и недовольства граждан, но и положительно повлияли на состояние общественного порядка в Хакасии.

Так, по данным правоохранительных органов, в период новогодних праздников более чем вдвое сократилось количество совершённых на территории республики административных правонарушений в области общественного порядка и безопасности. Также снизилось на 56 процентов количество преступлений, совершённых лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, наметилась тенденция снижения правонарушений, связанных с управлением транспортным средством в нетрезвом виде, в том числе на десять процентов количество дорожно-транспортных происшествий по вине пьяных водителей.

— Действительно, результаты впечатляющие. Хотелось бы знать, как долго будут действовать установленные властью республики ограничения на продажу спиртосодержащей продукции?

— Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации с 27 января 2017 года установлен запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции сроком на 60 дней.

Наше постановление, где перечень спиртосодержащей продукции, продажа которой запрещена, шире, решено оставить в действии.

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