Мир природы в шаговой доступности

В государственном природном заповеднике «Хакасский» открыл двери для посетителей реконструированный музей природы.

Это событие, собравшее 28 февраля экологов, представителей туристических фирм, педагогов, научных и музейных работников, журналистов республиканских СМИ, дало старт череде акций, праздничных мероприятий, конкурсов, фестивалей, посвящённых Году экологии и столетию заповедной системы России.

Открывая самый необычный музей республики, директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий объяснил, что два года, посвящённые реконструкции музея, — объективная необходимость. Музею такого уровня необходимо соответствовать новым тенденциям в экологическом просвещении.

— Мы постарались обобщить накопленный материал и сделать его максимально доступным и интерактивным. Не меняя основных задач музея природы, новые экспозиции стали информативнее, — подчеркнул Непомнящий. — Мы отказались от таксидермистских технологий даже не потому, что это позапрошлый век. Гораздо интереснее и, скажем, этичнее, что животный мир республики представлен в нашем музее реалистичными скульптурами, созданными художником Антоном Овдиным, интерактивными стендами и панно, экранами, с помощью которых можно самостоятельно знакомиться с представителями флоры и фауны особо охраняемых территорий, узнавать об их жизни и повадках, слышать их голоса.

На самом деле, современные технические обучающие элементы позволили существенно расширить возможности по визуальному восприятию окружающего мира. На экскурсии совершенно реально переносишься в мир живой природы Хакасии — так, как будто побывал одновременно на всех девяти участках заповедника «Хакасский».

Петроглифы горного комплекса «Оглахты», гладь Иткуля, вековые кедры Абазы, заимка Лыковых — всё рядом, в шаговой доступности. И даже знаменитая отшельница Агафья Лыкова (вернее, фигура её в натуральную величину) встречает гостей музея.

Благодаря современным технологиям небольшое по площади помещение содержит огромное количество информации, которая представлена не только скульптурами и интерактивными стендами — даже игры здесь многоплановы и увлекательны. Например, можно легко, играя, перекидываясь мягкими кубиками, познакомиться с разнообразием животного и растительного мира водно-болотных угодий и редкими видами, занесёнными в Красную книгу.

— Наш музей природы был открыт в 2009 году, — говорит заместитель директора ГПЗ «Хакасский» Елена Ким. — За это время он стал визитной карточкой заповедника. Ежегодно с разно-образием ландшафтов, почв, растительного и животного мира знакомились тысячи школьников и студентов республики и юга Красноярского края. Последние изменения позволят музею природы стать незаменимой площадкой в проведении тематических занятий, ориентированных на различные социальные группы людей, стать более привлекательным для туристов.

Особенность обновлённого музея природы в том, что он оснащён интерактивными зонами. Есть интерактивная географическая карта Республики Хакасия с участками заповедника, плазменная панель с автоматическим запуском видеоряда с ландшафтами, интерактивная Красная книга, которая знакомит с редкими видами животных, обитающих на территории заповедника. Зона водно-болотных угодий оснащена большим экраном с интерактивной игрой, в ходе которой посетитель вместе с экскурсоводом или самостоятельно может узнать об основных миграционных путях птиц и водно-болотных угодьях мира. Новые игровые зоны и элементы позволяют в игровой форме донести до детей мысль о том, сколь важно бережное отношение к окружающему миру. Благодаря красочным стендам, видеоматериалам, реалистичным скульптурам животных, обитающих на территории заповедника, посетители смогут перенестись в мир живой природы Хакасии.

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