Мягкие шпионы: американские мишки и зайцы оказались кротами

Умная игрушка — это не только развлечение для детей, но и эффективное средство шпионажа для взрослых. В этом на собственном опыте убедились владельцы плюшевых медведей производства одной из американских компаний. Медведи созданы, чтобы отправлять голосовые сообщения от детей родителям и обратно. Но как оказалось, они умеют не только это.

С виду безобидный, но очень продвинутый американский плюшевый мишка, единорог или заяц вполне может оказаться кротом, который старательно запишет в память и передаст все семейные разговоры. Туда, куда совсем не следует.

Два миллиона разговоров между родителями и детьми, которые использовали подключенную к Интернету американскую игрушку Cloudpets, уже стали легко доступны для хакеров. Эксперт по кибербезопасности Трой Хант обнаружил в свободном доступе базу данных со всеми голосовыми сообщениями, защищенными простейшими паролями вроде 12345.

Особенность этих кибер-игрушек в том, что родители могут удаленно в приложении записывать сообщение детям и, к примеру, игрушечный заяц его повторит. И наоборот.

- I realy love you, mammy, — говорит ребенок.

И игрушка тут же повторяет признание сына маме в любви.

Пишет игрушка все звуки. Так что даже ничего не подозревающий спящий, и при этом храпящий, отец тоже попал в базу данных.

Вторжение в частную жизнь — совсем не игрушки, говорят в Федеральном сетевом агентстве Германии. Немцы трепетно относятся к приватности. Власти рекомендуют уничтожить еще одну американскую интернет-куклу по имени Кайла. Не исключено, что на столь жесткое решение по отношению к кукле повлияло то, что АНБ годами прослушивало мамочку Энжи, как немцы называют Ангелу Меркель.

"Кукла Кайла использовалась как скрытое устройство для передачи данных. Это незаконно. С ее помощью хакеры могли бы спокойно открыть входную дверь, продемонстрировав тем самым насколько мы уязвимы перед киберпреступностью, или при помощи Bluetooth-передатчика внутри куклы слушать, о чем говорит ребенок, и даже общаться с ним", — предупреждает пресс-секретарь Федерального сетевого агентства Германии Фите Вульф.

И даже у игрушек для взрослых могут быть уши, предупреждают эксперты по безопасности. Современные образцы завлекают покупателей тем, что дистанционно активируются через Интернет с помощью смартфона.

Но выяснилось, что это устройство скрытно работало и на другого хозяина — производителя девайсов, который шпионил за владельцами, собирал информацию о температуре тела, времени использования и любимых режимах. Так что тем, кто хочет сохранить хоть какие-то тайны, дают простой совет: оставшись наедине, не забудьте выключить Wi-Fi.