Надежда-труженица

В первый месяц весны Владимир Путин поздравит 48 долгожителей Хакасии.

Среди юбиляров — жительница села Бельтирское Аскизского района, труженица тыла Надежда Дмитриевна Борисова. 4 марта ей исполнится 90 лет.

Родилась Надежда в деревне Полотбище Ачинского района Красноярского края в многодетной семье переселенцев из Украины. Родители воспитывали 12 детей. Жили не бедно, даже была своя мельница. В 1930-е годы умер отец. Потом всё имущество семьи забрали в совхоз, начались голодные годы.

В деревне, где жила Надежда Борисова, была только начальная школа. Поэтому старший брат забрал её к себе в Ачинск. С началом войны он ушёл на фронт, а девочка стала жить у дальних родственников. Все годы войны проработала в совхозе на мелькомбинате. Так как с 14 лет официально не трудоустраивали, работала неофициально — за спички и мыло.

В 1945 году Надежда вышла замуж и уехала в Ульяновскую область. В 1946-м родила дочь, через год семья вернулась в Ачинск, а оттуда — в родную деревню. В 1962 году семья Борисовых переехала в Хакасию, супруги работали в торговле. После выхода на пенсию у мужа Надежды Дмитриевны случился инсульт. Четыре года он был прикован к кровати, жена ухаживала за ним до самой смерти.

Сейчас Надежда Дмитриевна живёт рядом с дочерью. У долгожительницы, кроме дочери, есть внучка и правнук. Несмотря на свой почтенный возраст, Надежда Дмитриевна помогает своим близким обрабатывать и копать картошку — сидеть без дела не умеет. Сама топит печь, складывает дрова, готовит еду. Её очень любят соседские ребятишки — им нравится, как она рассказывает сказки и истории из жизни.

День рождения Надежды Дмитриевны, как и все другие праздники, семья отметит вместе, с именинным тортом и сладостями.

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