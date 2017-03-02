Очередные гонки золотой молодежи по Москве закончились массовой аварией с жертвами

02.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Ночные гонки по Москве закончились массовой аварией

Столичная полиция выясняет обстоятельства массового ДТП, которое спровоцировал стритрейсер на внедорожнике. Минувшей ночью на Люблинской улице столкнулись сразу семь машин. По словам очевидцев, водители трех автомобилей устроили гонки на дороге. В итоге один из них не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

"Мы ехали по Люблинке. Этот Escalade гонялся с BMW Х6, с Infiniti и еще с какой-то машиной. И он решил по встречке вообще всех обогнать. Но увидел Porter, начал обратно заходить, не успел затормозить, врезался в Peugeot и вылетел на встречку в Porter. И задел еще несколько машин, которые тут стояли", — рассказывает очевидец ДТП Элвин Аскеров.

В результате аварии сильно пострадали водители внедорожника и грузовика. В тяжелом состоянии их отвезли в больницу. Несколько машин восстановлению не подлежат.

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