Олег Царёв: национализация промышленности Донбасса, проблемы и вызовы

02.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Олег Царёв: национализация промышленности Донбасса, проблемы и вызовы
 
Сегодня практически на всех украинских предприятиях, расположенных на территории Донецкой народной республики, было введено внешнее управление. Как заявил глава ДНР, речь идет почти о 40 компаниях. Именно сегодня истек срок ультиматума, который Донецк и Луганск предъявили Киеву из-за транспортной блокады, устроенной радикалами. Комментирует политический деятель, публицист, народный депутат Украины 4-х созывов, спикер парламента Новороссии Олег Царёв: национализация промышленности Донбасса, проблемы и вызовы
 

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