Сегодня практически на всех украинских предприятиях, расположенных на территории Донецкой народной республики, было введено внешнее управление. Как заявил глава ДНР, речь идет почти о 40 компаниях. Именно сегодня истек срок ультиматума, который Донецк и Луганск предъявили Киеву из-за транспортной блокады, устроенной радикалами. Комментирует политический деятель, публицист, народный депутат Украины 4-х созывов, спикер парламента Новороссии Олег Царёв: национализация промышленности Донбасса, проблемы и вызовы

