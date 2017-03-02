Омск древнейший город. Третья столица России.

02.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Омск древнейший город. Третья столица России.

Как только не называли Омск на протяжении его трехвековой истории: "Сибирский град Петров, "Белая столица", "Индустриальное сердце Прииртышья". К сожалению в фильме ни слова не сказано о древнейшей истории этого чудесного города. Омск, раньше называвшийся Асгард Ирийский, был столицей Славяно-Арийской Империи, в европе называшейся Великой Тартарией. Сегодня это крупный промышленный центр с предприятиями разных отраслей, включая оборонную и авиакосмическую. Как время меняло облик города?

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