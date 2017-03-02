Пальмира взята молниеносно! Американские наёмники бегут. Ура!

Развитие ситуации в Сирии резко ускорилось.

Во-первых, сирийские войска вошли в Пальмиру, не встретив особого сопротивления. Успех наступления обеспечили масштабные авиаудары, нанесенные российскими вертолетами.

Во-вторых, произошло первое прямое столкновение турецких войск с силами правительства Сирии, что не сулит региону ничего хорошего.

Еще накануне правительственные войска Сирии и части союзной ей «Хезболлы» заняли высоту Ат-Тар и крепость Пальмиры (вместе с высотой вышки Сириятел). После этого боевики ИГИЛ* начали беспорядочный отход из старого города в сторону аэродрома и жилой застройки современного Тадмора (та часть Пальмиры, которая не музей под открытым небом).

Замок и гора были взяты практически без контактного боя. Однако этому предшествовали массированные удары с воздуха, в которых приняли активное участие российские ВКС (особенно вертолеты). Некоторые источники называют почти фантастическую цифру в 50 авиаударов в час. Кто и как это считал – не ясно, но если это так, то речь идет о практически непрерывной стене огня.

Можно говорить и о том, что сирийская правительственная армия и союзники, по сути дела, вошли в Пальмиру. На северном участке этого фронта они подошли к поселку Аль-Амирия. Параллельно передовые части Пятого легиона и «Хезболлы» проникли в западные кварталы жилой застройки, но были остановлены двумя смертниками, прикрывавшими отход боевиков.

По итогам двухчасового боя был занят и «треугольник» дорог. Пальмира оказалась окружена полукольцом, от которого до центра города всего три километра, а до городских садов – не более одного.

Общее наступление правительственные части остановили еще до наступления темноты и принялись укреплять позиции, опасаясь возможной ночной контратаки. Для установления полного огневого контроля было бы неплохо захватить еще и гряду холмов к северу от города, но поскольку боевики ИГИЛ практически не оказывают сопротивления, занятие этих высот может стать просто формальностью.

В четверг сирийские военные заняли район гостиниц в южной части города, завладев зданием отеля «Дедеман». Кроме того, окончательно был взят под контроль район, где расположены античные памятники. К концу недели начнется зачистка городской застройки и разминирование. При этом в темное время суток правительственные силы наступление вести не будут, поскольку опасаются всякого рода ловушек со стороны противника.

Если не случится какого-нибудь форс-мажора, говорить о втором освобождении Пальмиры можно будет в ближайшие дни. Если же подразумевать под Пальмирой именно историческую часть, исключая Тадмор, а из определения «освобождение» вычесть зачистку и разминирование, говорить об этом можно уже сейчас. Что и сделал глава Минобороны Сергей Шойгу, доложив верховному главнокомандующему о завершении операции по взятию Пальмиры, прошедшей при активной поддержке ВКС РФ.

Похоже, что джихадисты отходят на те же позиции, с которых и начинали свое наступление на Пальмиру несколько месяцев назад. Сопротивляться превосходящим и – что особенно важно – организованным силам Дамаска они не могут, и поэтому предпочли уйти в пустыню.

Таким образом, операция в Пальмире превратилась для ИГИЛ в короткий набег, после которого ситуация вернулась к исходной точке. При этом набег этот одновременно продемонстрировал как невысокий потенциал ИГИЛ, так и очевидно слабые стороны правительственной армии.

Теперь джихадисты почти наверняка вернутся к прежней тактике коротких «укусов» на коммуникационных линиях правительственных сил и откровенно террористическим схемам.

Сейчас модно критиковать правительственные войска за слабую мотивацию, безалаберность, беспечность и десяток других очевидных грехов. Даже освобождение Алеппо и нынешнее успешное и быстрое наступление на Пальмиру подаются не как успех, а как очередной повод поглумиться над САА. Она, мол, воевать без посторонней помощи не может.

Во-первых, может. Просто у «Хезболлы» лучше работает пиар-служба. Шииты первыми вывалили в СМИ данные об освобождении пальмирской крепости и горы Ат-Тар, в результате чего создалось впечатление, будто они все это сделали сами, единолично, но это не так.

, сколотить такую мультиплеменную, многоконфессиональную и разноязыкую коалицию тоже надо уметь. И если само наличие этой коалиции вызывает неприязнь, это тоже можно поставить в заслугу Дамаску. Однако в России резко увеличилось количество экспертов, переключившихся на критику Башара Асада и правительственной армии. Это не к добру.

На этом фоне без лишнего шума и тревожных заголовков случилось ожидаемое: под Эль-Бабом турецкие войска все-таки атаковали сирийскую правительственную армию, а именно: у населенного пункта Тадеф турецкий спецназ зачем-то попытался прорвать линию обороны САА при помощи бронетехники.

В результате 15 сирийских солдат погибли, трое попали в плен, и двоих из них непонятно с какой целью активно демонстрируют по турецкому телевидению. Турецкий спецназ потерял одну бронемашину (ее захватили сирийцы) и примерно 40 человек убитыми и ранеными.

Ранее уже говорилось, что «гонка под Эль-Бабом» рано или поздно закончится лобовым столкновением турок и правительственных сил, а просчитать последствия этого, в том числе и политические, крайне сложно. Таким образом, события у Тадефа откровением не стали, да и в военном плане ничего не прояснили. Правда, по-прежнему есть все основания полагать, что турецкие войска чересчур перехвалены на пустом месте.

А вот какое политическое решение будет принято в Анкаре после того, как первое открытое военное столкновение с Дамаском произошло, остается только гадать.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"