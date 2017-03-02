Петя Вальцман требует санкций против тех, кто «украл» у него предприятия в Донбассе

«За все эти действия обязательно наступит наказание. Украина потребует расширения санкций на тех, кто украл украинские предприятия. Обо всем этом шла речь во время переговоров с министрами иностранных дел Великобритании и Польши», — говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.

«У меня будет отдельная просьба: чтобы те, кто сегодня вступит в так называемую собственность конфискованных активов, к ним обязательно были применены санкции за нарушение международного и украинского законодательства», — попросил Порошенко у «западных партнеров, обвинив при этом в причаcтности к событиям в Донбассе Россию.