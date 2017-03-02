Под завалами обрушившегося в Москве тоннеля могут находиться люди

02.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

По данным правоохранительных органов, в результате частичного обрушения тоннеля на 23-м км Калужского шоссе рядом с населенным пунктом Сосенское в Новой Москве под завалами могли оказаться три человека, еще один погиб.

 «По уточненной информации, (...) произошло обрушение конструкций с жидким бетоном», – передает ТАСС слова источника.

В свою очередь в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве сообщили, что площадь обрушения составляет 150 кв. метров. «С двух сторон тоннеля проводится эвакуация людей», – сказал он.

Движение автотранспорта затруднено. На месте происшествия работают оперативные службы.

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